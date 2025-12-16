شارك الزميل هادي المدني مدير التحرير بموقع "يلا كورة" كممثل مصر في الإعلام في تصويتات حفل جوائز "ذا بيست" 2025.

وأقيم حفل "ذا بيست"، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، لتوزيع جوائز الأفضل في عام 2025.

وتوج الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2025، ضمن حفل جوائز الأفضل "ذا بيست".

وفاز المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2025، بحفل جوائز الأفضل "ذا بيست" بعد أن تمكن من قيادة فريقه لتحقيق خماسية تاريخية.

وحصل باريس سان جيرمان على خماسية تاريخية، هي، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس السوبر الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، ساهمت في احتكار ممثلي الفريق للجوائز الفردية الأبرز.

وجاءت تصويتات هادي المدني ممثل مصر في الإعلام بجوائز "ذا بيست" كالتالي:

تصويت هادي المدني ممثل مصر في الإعلام لجائزة أفضل لاعب:

المركز الأول: محمد صلاح.

المركز الثاني: عثمان ديمبلي.

المركز الثالث: لامين يامال.

تصويت هادي المدني ممثل مصر في الإعلام لجائزة أفضل مدرب:

المركز الأول: لويس إنريكي

المركز الثاني: آرني سلوت

المركز الثالث: إنزو ماريسكا