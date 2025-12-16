المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

2 1
20:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس ملك أسبانيا
جوادالاخارا

جوادالاخارا

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس كاراباو
كارديف سيتي

كارديف سيتي

0 0
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

9 0
14:30
بيراميدز

بيراميدز

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هادي المدني مدير تحرير يلا كورة ممثلا لمصر في تصويت جائزة ذا بيست.. لمن صوّت؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:33 م 16/12/2025
ذا بيست

جائزة ذا بيست

شارك الزميل هادي المدني مدير التحرير بموقع "يلا كورة" كممثل مصر في الإعلام في تصويتات حفل جوائز "ذا بيست" 2025.

وأقيم حفل "ذا بيست"، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، لتوزيع جوائز الأفضل في عام 2025.

وتوج الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2025، ضمن حفل جوائز الأفضل "ذا بيست".

وفاز المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2025، بحفل جوائز الأفضل "ذا بيست" بعد أن تمكن من قيادة فريقه لتحقيق خماسية تاريخية.

وحصل باريس سان جيرمان على خماسية تاريخية، هي، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس السوبر الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، ساهمت في احتكار ممثلي الفريق للجوائز الفردية الأبرز.

وجاءت تصويتات هادي المدني ممثل مصر في الإعلام بجوائز "ذا بيست" كالتالي:

تصويت هادي المدني ممثل مصر في الإعلام لجائزة أفضل لاعب:

المركز الأول: محمد صلاح.

المركز الثاني: عثمان ديمبلي.

المركز الثالث: لامين يامال.

تصويت هادي المدني ممثل مصر في الإعلام لجائزة أفضل مدرب:

المركز الأول: لويس إنريكي

المركز الثاني: آرني سلوت

المركز الثالث: إنزو ماريسكا

 

 

ليفربول باريس سان جيرمان محمد صلاح لويس إنريكي هادي المدني عثمان ديمبيلي كيليان مبابي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

2 1
نيجيريا

نيجيريا

90

5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg