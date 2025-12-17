المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس إنتركونتيننتال
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

كأس كاراباو
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس ملك أسبانيا
تالافيرا

تالافيرا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:15
فولهام

فولهام

بعد فوز إنريكي.. الترتيب النهائي لجائزة "ذا بيست" لأفضل مدرب في العالم

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:39 ص 17/12/2025
لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان

لويس إنريكي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الترتيب النهائي لجائزة "ذا بيست" لأفضل مدرب في العالم لعام 2025.

وأقيم حفل "ذا بيست"، مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، لتوزيع جوائز الأفضل في عام 2025.

وتوج الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2025، ضمن حفل جوائز الأفضل "ذا بيست".

وتفوق إنريكي على 4 مدربين آخرين هم: هانسي فليك (برشلونة)، آرني سلوت (ليفربول)، ميكيل أرتيتا (أرسنال) وإنزو ماريسكا (تشيلسي).

الترتيب النهائي لجائزة "ذا بيست" لأفضل مدرب في العالم

1- لويس إنريكي - 28 نقطة.

2- هانسي فليك - 20 نقطة.

3- آرني سلوت - 10 نقاط.

4- ميكيل أرتيتا - 9 نقاط.

5- إنزو ماريسكا - 5 نقاط.

ذا بيست لويس إنريكي آرني سلوت

