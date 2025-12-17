أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الترتيب النهائي لجائزة "ذا بيست" لأفضل مدرب في العالم لعام 2025.

وأقيم حفل "ذا بيست"، مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، لتوزيع جوائز الأفضل في عام 2025.

وتوج الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2025، ضمن حفل جوائز الأفضل "ذا بيست".

وتفوق إنريكي على 4 مدربين آخرين هم: هانسي فليك (برشلونة)، آرني سلوت (ليفربول)، ميكيل أرتيتا (أرسنال) وإنزو ماريسكا (تشيلسي).

الترتيب النهائي لجائزة "ذا بيست" لأفضل مدرب في العالم

1- لويس إنريكي - 28 نقطة.

2- هانسي فليك - 20 نقطة.

3- آرني سلوت - 10 نقاط.

4- ميكيل أرتيتا - 9 نقاط.

5- إنزو ماريسكا - 5 نقاط.