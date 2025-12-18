المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"أفريقيا تفوز".. إيتو يوجه رسالة خاصة إلى ديمبلي بعد تتويجه بجائزة "ذا بيست"

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:02 م 18/12/2025
"أفريقيا تفوز".. إيتو يهنئ ديمبلي بعد تتويجه بجائزة "ذا بيست"

حرص صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، على توجيه رسالة تهنئة إلى المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي، بعد فوز بجائزة "ذا بيست" لعام 2025.

وتم اختيار عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، كأفضل لاعب لعام 2025 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكوفئ ديمبلي بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان، ساهم خلاله في تتويج الفريق بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا، بإحراز ثمانية أهداف وصناعة ستة آخرين.

علاوة على ذلك ساهم الجناح المهاجم، صاحب الـ28 عامًا في وصول الفريق إلى نهائي النسخة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

إيتو يوجه تهنئة خاصة إلى ديمبلي

ونشر إيتو عبر حسابه بمنصة "إنستجرام": "عثمان ديمبيلي، وتتويج بطل عاد من حافة الهاوية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنك أفضل لاعب في العالم لعام 2025 عن جدارة".

وأضاف أسطورة منتخب الكاميرون: "لقد عدتُ إلى تلك المحادثة، في وقت لم تكن فيه الأمور واضحة تمامًا، أتذكر اتصالك بي لالتقاط الصورة الرسمية تُظهر أنك استوعبت تلك اللحظة الحاسمة التي عشناها".

وختم قائلاً: "إن انتصاركم يتجاوز كرة القدم، فهو يُقرّ أيضًا بالقيم الإنسانية الكامنة فيكم، أنا فخور بكم، فخور بما تمثلونه، الآن أصبحت أفريقيا تفوز".

الجدير بالذكر أن النجم الفرنسي قد تفوق على 10 لاعبين آخرين كانوا يتنافسون على الجائزة من ضمنهم محمد صلاح لاعب ليفربول.

وتفوق ديمبلي على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بجانب 9 لاعبين آخرين هم: أشرف حكيمي وفيتينيا ونونو مينديس من باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما تفوق على لامين يامال وبيدري ورافينيا من برشلونة الإسباني، كيليان مبابي من ريال مدريد الإسباني، كول بالمر من تشيلسي الإنجليزي وهاري كين من بايرن ميونخ الألماني.

باريس سان جيرمان صامويل إيتو عثمان ديمبلي جائزة ذا بيست 2025

إيتو يهنئ ديمبيلي بعد تتويجه بجائزة "ذا بيست"

