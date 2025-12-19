المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس السوبر الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ليكيب: باريس سان جيرمان يراقب وضع محمد صلاح مع ليفربول

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:46 م 19/12/2025
محمد صلاح نجم ليفربول

محمد صلاح

أفادت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن باريس سان جيرمان الفرنسي، يراقب وضع محمد صلاح مع ليفربول.

وكان محمد صلاح، قد دخل في أزمة مع أرني سلوت مدرب ليفربول قبل أسبوعين؛ بسبب عدم مشاركته في المباريات بشكل أساسي.

وألمح محمد صلاح، إلى إمكانية رحيله عن ليفربول في شهر يناير المقبل، في ظل علاقته المتوترة بالمدرب الهولندي.

ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان، يضع محمد صلاح، ضمن أهدافه التعاقدية في الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من رغبة النادي الفرنسي في ضم محمد صلاح، لكنه لن يتحرك للتعاقد معه في شهر يناير.

ويمثل راتب محمد صلاح، عائقًا أمام باريس سان جيرمان، حيث يتقاضى 400 ألف إسترليني أسبوعيًا.

وأكد سلوت، على تحسن علاقته مع محمد صلاح، بعدما شارك في المباراة الماضية كبديل أمام برايتون.

وقال أرني سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتلك المواجهة: "محمد صلاح؟ لقد قلت الأسبوع الماضي، الأفعال أبلغ من الأقوال.. تجاوزنا الأمر، وكان ضمن القائمة أمام برايتون، وكان أول بديل يشارك".

ويستعد محمد صلاح، للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في المغرب يوم 21 ديسمبر الجاري.

 

 

ليفربول
ليفربول
أخبار إحصائيات
كأس الأمم الأفريقية ليفربول باريس سان جيرمان محمد صلاح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg