ليكيب: باريس سان جيرمان يراقب وضع محمد صلاح مع ليفربول

أفادت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن باريس سان جيرمان الفرنسي، يراقب وضع محمد صلاح مع ليفربول.

وكان محمد صلاح، قد دخل في أزمة مع أرني سلوت مدرب ليفربول قبل أسبوعين؛ بسبب عدم مشاركته في المباريات بشكل أساسي.

وألمح محمد صلاح، إلى إمكانية رحيله عن ليفربول في شهر يناير المقبل، في ظل علاقته المتوترة بالمدرب الهولندي.

ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان، يضع محمد صلاح، ضمن أهدافه التعاقدية في الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من رغبة النادي الفرنسي في ضم محمد صلاح، لكنه لن يتحرك للتعاقد معه في شهر يناير.

ويمثل راتب محمد صلاح، عائقًا أمام باريس سان جيرمان، حيث يتقاضى 400 ألف إسترليني أسبوعيًا.

وأكد سلوت، على تحسن علاقته مع محمد صلاح، بعدما شارك في المباراة الماضية كبديل أمام برايتون.

وقال أرني سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتلك المواجهة: "محمد صلاح؟ لقد قلت الأسبوع الماضي، الأفعال أبلغ من الأقوال.. تجاوزنا الأمر، وكان ضمن القائمة أمام برايتون، وكان أول بديل يشارك".

ويستعد محمد صلاح، للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في المغرب يوم 21 ديسمبر الجاري.