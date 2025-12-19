باريس سان جيرمان يعلن إصابة حارسه بكسر في يده

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إصابة حارس المرمى ماتفي سافونوف، بكسر في يده اليسرى، عقب بطولة كأس إنتر كونتيننتال 2025.

وقاد سافونوف، باريس سان جيرمان للتتويج بلقب كأس إنتر كونتيننتال، بفضل تصديه لركلة ترجيح أمام فلامنجو.

أفاد الموقع الرسمي للنادي: "ماتفي سافونوف، فيعاني من كسر في يده اليسرى، تعرض له أيضاً خلال مباراة فلامنجو. وسيتم تقديم تحديث آخر خلال 3 إلى 4 أسابيع".

وأضاف: "تعرض لي كانج إن لإصابة عضلية في فخذه الأيسر خلال مباراة الأربعاء ضد فلامنغو، وسيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع".

وأتم البيان: "ولا يزال برادلي باركولا يتلقى الرعاية الطبية بسبب إجهاد عضلي".

ويستعد باري سان جيرمان للمباراة كأس فرنسا غدًا السبت في دور الـ64.

وتوج باريس سان جيرمان بالسداسية، لأول مرة في تاريخه تحت قيادة الإسباني لويس إنريكي.