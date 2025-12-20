المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

- -
17:00
بيراميدز

بيراميدز

سعود عبد الحميد يفتتح سجل أهدافه مع لانس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:34 ص 20/12/2025
سعود عبد الحميد

سعود عبد الحميد

افتتح السعودي سعود عبد الحميد، لاعب لانس الفرنسي، سجل أهدافه مع الفريق.

وسجل عبد الحميد هدفا وصنع آخر في فوز لانس 3-1 على أولوني في كأس فرنسا، مساء الجمعة.

وبهذا يسجل سعود صاحب الـ26 عاما مع لانس لأول مرة، بعد مشاركته في 10 مباريات في الدوري الفرنسي هذا الموسم اكتفى فيها بتقديم تمريرة حاسمة واحدة.

وكانت المباراة قد شهدت مشاركة سعود عبد الحميد أساسيا، للمرة الثانية مع لانس هذا الموسم، بعد مواجهة مينز في الدوري الفرنسي نهاية أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن الظهير الأيمن السعودي كان قد انضم إلى لانس في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من روما الإيطالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

