سعود عبد الحميد يفتتح سجل أهدافه مع لانس

افتتح السعودي سعود عبد الحميد، لاعب لانس الفرنسي، سجل أهدافه مع الفريق.

وسجل عبد الحميد هدفا وصنع آخر في فوز لانس 3-1 على أولوني في كأس فرنسا، مساء الجمعة.

وبهذا يسجل سعود صاحب الـ26 عاما مع لانس لأول مرة، بعد مشاركته في 10 مباريات في الدوري الفرنسي هذا الموسم اكتفى فيها بتقديم تمريرة حاسمة واحدة.

وكانت المباراة قد شهدت مشاركة سعود عبد الحميد أساسيا، للمرة الثانية مع لانس هذا الموسم، بعد مواجهة مينز في الدوري الفرنسي نهاية أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن الظهير الأيمن السعودي كان قد انضم إلى لانس في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من روما الإيطالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.