الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

1 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

0 0
19:30
ألافيس

ألافيس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

7 غيابات مؤثرة في باريس سان جيرمان قبل مواجهته المقبلة بكأس فرنسا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:26 م 20/12/2025
باريس

باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة فريق فانديه فونتيني

يستعد نادي باريس سان جيرمان لمواجهة فريق فانديه فونتيني، المنتمي للدوري الوطني الثالث، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ32 من كأس فرنسا، وسط غياب عدد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابات والإراحة.

باريس سان جيرمان يخوض كأس فرنسا مع غياب عدد من النجوم

وأكدت صحيفة لو باريزيان أن الفريق سيخوض المباراة بدون كل من ماتفي سافونوف، لي كانج إن، برادلي باركولا، وحكيمي، بالإضافة إلى إراحة ويليان باتشو وماركينيوس.

كما أشار التقرير إلى أن خفيتشا كفاراتسخيليا يعاني من عدوى فيروسية ولم يسافر مع الفريق إلى نانت.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن إصابة حارس المرمى ماتفي سافونوف بكسر في اليد اليسرى خلال مواجهة فلامنجو في كأس إنتر كونتيننتال 2025، حيث ساهم في تتويج الفريق باللقب بتصديه لركلة ترجيح حاسمة.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن حالة سافونوف ستخضع لمتابعة طبية خلال 3 إلى 4 أسابيع.

كما تعرض لي كانج إن لإصابة عضلية في فخذه الأيسر خلال المباراة نفسها وسيغيب لعدة أسابيع، فيما لا يزال برادلي باركولا يتلقى الرعاية الطبية بسبب إجهاد عضلي.

يذكر أن باريس سان جيرمان توج بالسداسية التاريخية تحت قيادة المدرب لويس إنريكي لأول مرة في تاريخ النادي.

باريس سان جيرمان كأس فرنسا حكيمي خفيتشا كفاراتسخيليا برادلي باركولا فانديه فونتيني

