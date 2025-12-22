المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
آس: باريس سان جيرمان يخطط لتقديم عقد مدى الحياة للويس إنريكي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:31 م 22/12/2025
لويس إنريكي

لويس إنريكي

زعمت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يخطط لقديم عقدّا جديدًا لمدربه لويس إنريكي.

وينتهي عقد المدرب الإسباني مع نادي باريس سان جيرمان في يونيو 2027.

ووفقًا لصحيفة آس الإسبانية، فإن نادي باريس سان جيرمان، يخطط لقديم عرضًا مدى الحياة لـ لويس إنريكي.

ويرغب نادي باريس سان جيرمان في تمديد عقد لويس إنريكي، بعد النجاح الكبير الذي حققه في قلعة الأمراء في الموسم الماضي.

وحصد لويس إنريكي السداسية التاريخية مع باريس سان جيرمان (الدوري والكأس والسوبر الفرنسسين، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس إنتر كونتيننتال 2026).

وعلى الرغم من موسمه الأول العادي، رفع إنريكي مستوى الأداء في موسم 2024/25، وكان أبرز إنجازاته هو فوز باريس سان جيرمان بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا.

ويقضى المدرب الإسباني موسمه الثالث مع باريس سان جيرمان، حيث وصل إلى حديقة الأمراء في صيف 2023.

وينافس باريس سان جيرمان، على كل البطولات هذا الموسم، حيث بحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى احتلاله المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا.

  

باريس سان جيرمان لويس إنريكي

