أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، تعاقده رسميًا، مع المهاجم البرازيلي إندريك فيليبي، قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، على سبيل الإعارة.

وانضم إندريك، البالغ من العمر 19 عامًا، إلى الفريق الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، للحصول على فرصة كافية للعب حتى نهاية الموسم.

ويعاني إندريك من قلة دقائق اللعب مع نادي ريال مدريد خلال الموسم الحالي تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو مدرب النادي الملكي.

ليون يعلن تعاقده مع إندريك فيليبي

ونشر ليون عبر موقعه الرسمي: "أولمبيك ليون يضم إندريك فيليبي بفضل خبرته على أعلى المستويات والنضج الذي اكتسبه في بيئة ريال مدريد التنافسية".

وأضاف: "يُعدّ أسلوبه الهجومي، وتأثيره الواضح وطاقته، عناصر مهمة لدعم الفريق في النصف الثاني من الموسم، والذي يتسم بالعديد من الأهداف التي يسعى ليون لتحقيقها".

وواصل البيان: "منذ انضمامه إلى ريال مدريد، واصل إندريك تطوره على أعلى المستويات، بإحراز 7 أهداف في 39 مباراة عبر جميع المسابقات، وأثبت قدرته على حسم المباريات".

وتابع: "هو مهاجم سريع، موهوب، ودقيق، وقد حجز لنفسه مكانًا في المنتخب البرازيلي، متدرجًا من صفوف الشباب إلى صفوف السيليساو في غضون أشهر قليلة".

واختتم: "في الـ19 من عمره، يمتلك إندريك 14 مباراة دولية و3 أهداف مع البرازيل، وسينضم اللاعب للفريق الأول ابتداءً من 29 ديسمبر، ويشكر ليون نظيره ريال مدريد على جودة المفاوضات والتعاون البناء".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب"، فإن ريال مدريد وليون توصلا إلى اتفاق بشأن استعارة البرازيلي لمدة 6 أشهر، نظير دفع ليون مبلغ 1 مليون يورو، وتحمل الملكي 50% من راتب إندريك أثناء الإعارة.