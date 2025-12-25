يمر أنسو فاتي بفترة صعبة جديدة في مسيرته الكروية، بعد تعرضه لانتكاسة أخرى خلال إعارته من برشلونة إلى موناكو، رغم بدايته الواعدة في الدوري الفرنسي.

وسجل اللاعب 6 أهداف في 14 مباراة، قبل أن تعود الإصابات لتعطل استمراريته وتثير الشكوك داخل النادي الفرنسي.

موناكو يدرس إنهاء إعارة فاتي بسبب الإصابات

ووفقًا لتقارير صحفية فرنسية، يدرس موناكو إنهاء إعارة فاتي مبكرًا وإعادته إلى برشلونة، في ظل حاجة الفريق للاعبين جاهزين بدنيًا مع ازدحام المنافسات المحلية والأوروبية.

ورغم اقتناع الجهاز الفني بموهبة اللاعب، فإن تكرار إصاباته يسبب مخاطرة في بناء المشروع الرياضي داخل الفريق الفرنسي.

وفي حال عودته، سيجد برشلونة نفسه أمام تحدي جديد بخصوص مستقبل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، خاصة مع محدودية فرص مشاركته مع الفريق الأول.

وفي السياق ذاته، برز اسم إلتشي كخيار محتمل، في ظل إبداء إيدر سارابيا مدرب الفريق الإسباني ثقة كبيرة في قدرات فاتي، حيث يعتقد المدير الفني أن اللاعب سيكون في أفضل مستوياته إذا تمكن من اللعب في بيئة أقل ضغطًا بالفترة المقبلة.