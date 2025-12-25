انضم النجم البرازيلي الشاب إندريك إلى صفوف أولمبيك ليون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادمًا من ريال مدريد، في خطوة رحبت بها جماهير الفريق الفرنسي بشدة، وفق تقرير نشره موقع "فوت ميركاتو".

ويأتي انتقال اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بعد قلة مشاركاته مع الفريق الملكي تحت قيادة تشابي ألونسو، وعدم اقتناع الجهاز الفني بإمكانياته بشكل كامل، في وقت يسعى فيه إندريك للمشاركة مع منتخب البرازيل استعدادًا لكأس العالم 2026.

حاجة ليون لمهاجم حقيقي

منذ رحيل جورج ميكوتادزه الصيف الماضي، كان المدير الفني باولو فونسيكا يبحث عن مهاجم قادر على توفير العمق الهجومي والتحرك السريع واللمسة الأخيرة الحاسمة في الثلث الأخير من الملعب.

بعد فشل مارتن ساتريانو في إقناع الفريق، يبدو إندريك هو الخيار الأمثل، بفضل خبرته السابقة في فرنسا، حيث لفت الأنظار في بطولة مونتايغو 2022 وهو في الخامسة عشرة من عمره.

أسلوب لعب غير تقليدي ومهارات مميزة

يشتهر إندريك بسرعته الكبيرة وقدرته على التسديد من اللمسة الأولى والتحرك الذكي بدون كرة، ما يخلق تهديدًا مستمرًا لدفاعات الخصم، ويزيد فاعلية لاعبي وسط ليون مثل توليسو ومورتون ومالك فوفانا.

ويتميز اللاعب الأعسر أيضًا بقدرته على استخدام قدمه اليمنى بشكل فعال، ما يجعل قراراته الهجومية صعبة التوقع.

كما يميل إلى التراجع على الجهة اليمنى قبل الانطلاق نحو نصف المساحة المقابلة، في أسلوب مشابه لما كان يقدمه مع بالميراس البرازيلي.

التحديات القادمة في الدوري الفرنسي

يحتاج إندريك للتكيف مع أسلوب ليون المفضل 4-2-3-1 الذي يعتمد على التمريرات القصيرة والتموضع الدقيق، وهو ما قد يشكل تحديًا له في البداية، خصوصًا أمام الدفاعات المتكتلة والدفاع البدني القوي في الدوري الفرنسي.

كما سيكون الحفاظ على مستوى ثابت طوال المباراة أمرًا بالغ الأهمية، خاصة إذا أراد اللاعب أن يثبت نفسه ويعود سريعًا إلى صفوف المنتخب البرازيلي قبل كأس العالم 2026.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا