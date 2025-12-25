أصبح اللاعب البرتغالي فيتينيا أحد العناصر الأساسية في صفوف باريس سان جيرمان، إن لم يكن الأهم في نظر المدرب لويس إنريكي، بعد سلسلة من الإنجازات اللافتة التي حققها على صعيد الأندية والمنتخب.

تتويجات كبيرة مع باريس والمنتخب البرتغالي

وشهدت مسيرة فيتينيا تتويجات كبيرة، منها دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس الإنتركونتيننتال (حيث نال جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية)، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، وكأس الأبطال مع ناديه، إضافة إلى دوري الأمم الأوروبية مع المنتخب البرتغالي.

خطط المرحلة المقبلة

بعد تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2030 في فبراير الماضي، كشف فيتينيا عن رغبته في العودة إلى نادي بورتو، حيث انطلقت مسيرته الاحترافية.

وقال في تصريحات لصحيفة "أو جوجو" البرتغالية، التي منحت اللاعب لقب أفضل لاعب برتغالي لعام 2025: "أود حقًا أن ألعب بهذا القميص مرة أخرى، لأنني أشعر وكأنني في بيتي في دراجاو، لكن الأمر سيعتمد بشكل كبير على مسار مسيرتي الكروية، وكذلك على الوضع في نادي بورتو، لأنني سأظل دائمًا رهنًا بأهداف النادي ورغباته".

