كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

0 1
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

1 3
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

2 1
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

1 0
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

1 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

العودة إلى بيته.. فيتينيا يحدد وجهته المستقبلية بعد باريس سان جيرمان

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:48 م 25/12/2025
فيتينيا

نجم باريس سان جيرمان - فيتينيا

أصبح اللاعب البرتغالي فيتينيا أحد العناصر الأساسية في صفوف باريس سان جيرمان، إن لم يكن الأهم في نظر المدرب لويس إنريكي، بعد سلسلة من الإنجازات اللافتة التي حققها على صعيد الأندية والمنتخب.

تتويجات كبيرة مع باريس والمنتخب البرتغالي

وشهدت مسيرة فيتينيا تتويجات كبيرة، منها دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس الإنتركونتيننتال (حيث نال جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية)، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، وكأس الأبطال مع ناديه، إضافة إلى دوري الأمم الأوروبية مع المنتخب البرتغالي.

خطط المرحلة المقبلة

بعد تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2030 في فبراير الماضي، كشف فيتينيا عن رغبته في العودة إلى نادي بورتو، حيث انطلقت مسيرته الاحترافية.

وقال في تصريحات لصحيفة "أو جوجو" البرتغالية، التي منحت اللاعب لقب أفضل لاعب برتغالي لعام 2025: "أود حقًا أن ألعب بهذا القميص مرة أخرى، لأنني أشعر وكأنني في بيتي في دراجاو، لكن الأمر سيعتمد بشكل كبير على مسار مسيرتي الكروية، وكذلك على الوضع في نادي بورتو، لأنني سأظل دائمًا رهنًا بأهداف النادي ورغباته".

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كأس فرنسا دوري الأمم الأوروبية فيتينيا المنتخب البرتغالي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

