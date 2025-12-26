يخطط نادي ليفربول لتعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الغياب المتوقع للمهاجم السويدي ألكسندر إيساك، الذي تشير التقارير إلى ابتعاده عن الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بعد تعرضه لكسر في الساق والكاحل.

ويجد المدرب آرني سلوت نفسه أمام جدول مباريات مزدحم خلال النصف الثاني من الموسم، في وقت لا يمتلك فيه سوى مهاجم واحد جاهز، هو هوجو إيكيتيكي، ما يدفع إدارة "الريدز" للبحث عن حل مؤقت في يناير.

راموس خيار مطروح لتعويض الغيابات

وذكر موقع CaughtOffside أن ليفربول يناقش داخليًا إمكانية التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان، جونزالو راموس، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

ويعد راموس أحد عناصر الفريق الباريسي المتوج بالرباعية في الموسم الماضي، إلا أن مشاركته هذا الموسم تراجعت في ظل وجود عثمان ديمبيلي وديزيريه دوي.

ورغم عدم ثباته في التشكيل الأساسي، قدم المهاجم البرتغالي مستويات مؤثرة، حيث سجل 9 أهداف خلال 984 دقيقة فقط هذا الموسم، ما يجعله خيارًا مناسبًا قصير الأجل لتعويض غياب إيساك.

وأشار التقرير إلى أن فرصة اللعب المنتظم في ملعب "أنفيلد" قد تساعد راموس على تعزيز فرصه مع منتخب البرتغال قبل انطلاق كأس العالم 2026، مضيفًا أن ليفربول يرى فيه مهاجمًا قادرًا على الاندماج سريعًا، وتقديم ضغط عالٍ وحضور قوي داخل منطقة الجزاء.

