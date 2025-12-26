المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
راموس ضمن الخيارات.. ليفربول يبحث عن حل هجومي في يناير

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:56 م 26/12/2025 تعديل في 11:25 م
جونزالو راموس

مهاجم باريس سان جيرمان - جونزالو راموس

يخطط نادي ليفربول لتعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الغياب المتوقع للمهاجم السويدي ألكسندر إيساك، الذي تشير التقارير إلى ابتعاده عن الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بعد تعرضه لكسر في الساق والكاحل.

ويجد المدرب آرني سلوت نفسه أمام جدول مباريات مزدحم خلال النصف الثاني من الموسم، في وقت لا يمتلك فيه سوى مهاجم واحد جاهز، هو هوجو إيكيتيكي، ما يدفع إدارة "الريدز" للبحث عن حل مؤقت في يناير.

راموس خيار مطروح لتعويض الغيابات

وذكر موقع CaughtOffside أن ليفربول يناقش داخليًا إمكانية التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان، جونزالو راموس، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

ويعد راموس أحد عناصر الفريق الباريسي المتوج بالرباعية في الموسم الماضي، إلا أن مشاركته هذا الموسم تراجعت في ظل وجود عثمان ديمبيلي وديزيريه دوي.

ورغم عدم ثباته في التشكيل الأساسي، قدم المهاجم البرتغالي مستويات مؤثرة، حيث سجل 9 أهداف خلال 984 دقيقة فقط هذا الموسم، ما يجعله خيارًا مناسبًا قصير الأجل لتعويض غياب إيساك.

وأشار التقرير إلى أن فرصة اللعب المنتظم في ملعب "أنفيلد" قد تساعد راموس على تعزيز فرصه مع منتخب البرتغال قبل انطلاق كأس العالم 2026، مضيفًا أن ليفربول يرى فيه مهاجمًا قادرًا على الاندماج سريعًا، وتقديم ضغط عالٍ وحضور قوي داخل منطقة الجزاء.

ليفربول باريس سان جيرمان ألكسندر إيزاك جونزالو راموس

