أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصائيات كرة القدم "IFSH" عن التشكيل الأفضل في عام 2025، والذي شهد سيطرة كبيرة من جانب نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتواجد 7 من فريق باريس سان جيرمان ضمن تشكيل الأفضل، عقب تحقيق رجال المدرب لويس إنريكي إنجازات رائعة، محليًا وأوروبيًا خلال الفترة الماضية.

وتعتمد آلية اختيار التشكيل الأفضل من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) على إجراء تصويت للجنة تحكيم دولية تضم صحفيين وخبراء من 120 دولة.

ويتم تقييم أداء اللاعبين خلال العام الميلادي (يناير - ديسمبر)، مع إعلان المرشحين في أكتوبر وإعلان النتائج النهائية في ديسمبر، ويتم إعلان الفائزين بالجوائز الأخرى في يناير 2026.

التشكيل الأفضل في العالم لعام 2025

وقاد الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي الحالي وباريس سان جيرمان مركز حراسة المرمى.

وتواجد في خط الدفاع ثلاثي باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي، البرتغالي نونو مينديش، والإكوادوري ويليان باتشو.

وفي خط الوسط تواجد ثنائي برشلونة الإسباني بيدري جونزاليس، لامين يامال، إضافة إلى ثنائي باريس سان جيرمان البرتغالي فيتينيا والفرنسي عثمان ديمبلي.



بينما في الهجوم تواجد النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، والفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد.