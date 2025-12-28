توج عثمان ديمبلي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، بجائزة جلوب سوكر 2025 لأفضل لاعب في العالم، بعد الظهور بشكل لافت في الموسم الماضي مع فريق باريس سان جيرمان.

وساهم اللاعب في فوز فريقه الفرنسي بالعديد من البطولات في الموسم الماضي، وأبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا، بجانب السيطرة المحلية على بطولات الدوري والكأس، فضلاً عن بطولتي السوبر الأوروبي وكأس إنتركونتيننتال 2025.

وشارك اللاعب في 53 مباراة رفقة الفريق في الموسم الماضي، حيث أحرز 35 هدفًا وصنع 16 آخرين.

وحصل اللاعب على بعض الجوائز الفردية بعد نجاحه في الموسم الأخير، وكان أبرزها الحصول على جائزة البالون دور.

وكانت قد ضمت القائمة النهائية لجائزة جلوب سوكر 2025 لأفضل لاعب في العالم، تواجد 5 لاعبين فقط، من ضمنهم لاعبين اثنين من فريق باريس سان جيرمان وفريق برشلونة، ولاعب واحد فقط من نادي ريال مدريد.

وتنافس عثمان ديمبلي وفيتينيا من باريس سان جيرمان، بجانب لامين يامال ورافينيا من برشلونة وكيليان مبابي من ريال مدريد.

وخرج النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، من المنافسة على الجائزة، على الرغم من ترشحه للقائمة الأولية بعد العديد من الأرقام القياسية التي قام بها مع ليفربول في الموسم الماضي، بجانب حصوله على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز.