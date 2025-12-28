المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00
السودان

السودان

الدوري الإيطالي
كريمونيسي

كريمونيسي

0 2
16:00
نابولي

نابولي

كأس مصر
الزمالك

الزمالك

1 0
14:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

3 0
13:30
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

2 3
14:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

0 0
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 1
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

1 1
16:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جوائز "جلوب سوكر 2025".. ديمبلي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

طارق متولي

كتب - طارق متولي

07:22 م 28/12/2025
عثمان ديمبلي

عثمان ديمبلي

توج عثمان ديمبلي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، بجائزة جلوب سوكر 2025 لأفضل لاعب في العالم، بعد الظهور بشكل لافت في الموسم الماضي مع فريق باريس سان جيرمان.

وساهم اللاعب في فوز فريقه الفرنسي بالعديد من البطولات في الموسم الماضي، وأبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا، بجانب السيطرة المحلية على بطولات الدوري والكأس، فضلاً عن بطولتي السوبر الأوروبي وكأس إنتركونتيننتال 2025.

وشارك اللاعب في 53 مباراة رفقة الفريق في الموسم الماضي، حيث أحرز 35 هدفًا وصنع 16 آخرين.

وحصل اللاعب على بعض الجوائز الفردية بعد نجاحه في الموسم الأخير، وكان أبرزها الحصول على جائزة البالون دور.

وكانت قد ضمت القائمة النهائية لجائزة جلوب سوكر 2025 لأفضل لاعب في العالم، تواجد 5 لاعبين فقط، من ضمنهم لاعبين اثنين من فريق باريس سان جيرمان وفريق برشلونة، ولاعب واحد فقط من نادي ريال مدريد.

وتنافس عثمان ديمبلي وفيتينيا من باريس سان جيرمان، بجانب لامين يامال ورافينيا من برشلونة وكيليان مبابي من ريال مدريد.

وخرج النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، من المنافسة على الجائزة، على الرغم من ترشحه للقائمة الأولية بعد العديد من الأرقام القياسية التي قام بها مع ليفربول في الموسم الماضي، بجانب حصوله على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
عثمان ديمبلي ديمبلي جلوب سوكر أفضل لاعب في العالم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
الجزائر

الجزائر

0 0
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

20

ضغط متواصل من جانب منتخب الجزائر ومحاولات لتسجيل هدف مبكر

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg