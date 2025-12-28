المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سيطرة باريسية وظهور لرونالدو.. قائمة الفائزين بجوائز جلوب سوكر 2025 كاملة

طارق متولي

كتب - طارق متولي

07:30 م 28/12/2025 تعديل في 07:37 م
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

أسدل الستار عن قائمة الفائزين بجوائز جلوب سوكر 2025 بين الأندية والمدربين واللاعبين، بعد نهاية عام ممتلئًا بالكثير من الإنجازات على مدار كافة المسابقات الأوروبية المختلفة.

جائزة أفضل لاعب في العالم

توج عثمان ديمبلي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، بجائزة جلوب سوكر 2025 لأفضل لاعب في العالم، بعد الظهور بشكل لافت في الموسم الماضي مع فريق باريس سان جيرمان.

جائزة أفضل مدرب

حصل لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على جائزة أفضل مدرب في العالم، بعد موسم تاريخي له رفقة الفريق الفرنسي، بعد الحصول على الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا، بجانب السوبر الأوروبي والسوبر الفرنسي، وكأس إنتركونتيننتال 2025.

ونافس المدرب اللإسباني بعض المدربين الآخرين على هذه الجائزة، وهم ميكيل أرتيتا وهانز فليك وإنزو ماريسكا.

جائزة أفضل فريق للرجال

حصل فريق باريس سان جيرمان على جائزة أفضل فريق للرجال، بعد موسم تاريخي تحت قيادة الإسباني لويس إنريكي، حيث تسلم الجائزة ناصر الخليفي رئيس النادي والمتوج بجائزة أفضل رئيس نادي في العام الماضي أيضًا من جلوب سوكر.

ونافس الفريق الباريسي بعض الأندية الأخرى وهم برشلونة وتشيلسي وليفربول وفلامنجو البرازيلي.

وكان قد تواجد بيراميدز في القائمة الأولية للفوز بهذه الجائزة، لكنه خرج من القائمة النهاية التي تم الإعلان عنها لاحقًا.

جائزة أفضل لاعب وسط

حصل فيتينها، لاعب فريق باريس سان جيرمان، على جائزة أفضل لاعب وسط في العالم من جلوب سوكر، حيث نافس كل من جود بيلينجهام وجواو نيفيز وكول بالمر، بجانب بيدري لاعب فريق برشلونة.

جائزة أفضل مهاجم

حصل لامين يامال، لاعب فريق برشلونة، على جائزة أفضل مهاجم في العالم لعام 2025 من جوائز جلوب سوكر، بعد مساهمته في فوز برشلونة بالثلاثية المحلية في الموسم الماضي.

جائزة أفضل لاعب صاعد

توج ديزيريه دوي، لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب شاب لعام 2025 من جلوب سوكر، حيث تنافس مع بعض اللاعبين الآخرين أمثال أردا جولر وباو كوبارسي.

جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، حيث ساهم اللاعب في الموسم الماضي بالعديد من الأهداف مع فريقه، إذ شارك في 41 مباراة في كافة المسابقات، مسجلاً 35 هدفًا، وصانعًا 4 أهداف.

أفضل منتخب للرجال

حصل منتخب البرتغال على جائزة جلوب سوكر 2025 لأفضل منتخب للرجال في العالم، بعد الفوز ببطولة دوري الأمم الأوروبية، في إنجاز كبير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

أفضل فريق للسيدات

حصل فريق برشلونة للسيدات على جائزة أفضل فريق سيدات في العالم من جوائز جلوب سوكر، حيث تسلم الجائزة بالنيابة عن الفريق خوان لابورتا رئيس النادي.

أفضل رئيس نادي

توج ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل رئيس نادي في عام 2025 من جلوب سوكر، بعدما نجح فريقه في تحطيم الأرقام القياسية والفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

