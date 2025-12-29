المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عاطل منذ 4 سنوات.. مدرب جديد لمحمد عبد المنعم في نيس

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

02:53 م 29/12/2025
محمد عبد المنعم مدافع نيس

محمد عبد المنعم بقميص نيس الفرنسي

أعلن نادي نيس الفرنسي، رسميًا، تعيين مدرب جديد لقيادة الفريق الأول، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم.

واقترب عبد المنعم من المشاركة في مباريات نيس، بعد أن تعافى من إصابته في الرباط الصليبي، إذ يغيب منذ المشاركة ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، أواخر أبريل الماضي من موسم 2024-2025.

مدرب جديد لمحمد عبد المنعم في نيس

كشف نيس عبر موقعه الرسمي، تكليف المدرب كلود بويل بقيادة الفريق الأول حتى نهاية موسم 2025-2026.

وأوضح نيس أن بويل سيتولى المهمة الفنية، بعد أن توصل النادي إلى اتفاق متبادل بشأن فسخ عقد المدرب فرانك هايس.

وعانى نيس من سلسلة من النتائج السلبية هذا الموسم، إذ حقق الفوز في مباراة وحيدة من آخر 10 مباريات رسمية.

وتراجع نيس إلى المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الفرنسي، مع فارق 5 نقاط فقط عن ميتز، صاحب المركز الأخير.

عاطل منذ 4 سنوات

يستأنف المخضرم كلود بويل مسيرته التدريبية مع كرة القدم، بعد 4 سنوات من الجلوس في المنزل.

واختار نيس تعيين بويل لأنه يعرف الأجواء جيدًا في النادي، إذ دربه في الفترة بين 2012 و2016.

وكان كلود بويل تولى تدريب سانت إتيان الفرنسي في آخر تجربة له بين 2019 و2021.

ويمتلك صاحب الـ64 عامًا مسيرة تدريبية طيبة، قاد خلالها موناكو وليل وليون ونيس وسانت إتيان، إضافة إلى ساوثامبتون وليستر.

مباراة نيس القادمة
