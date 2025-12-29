المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
جنوى

جنوى

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير تكشف.. لاعب عربي جديد يقترب من مزاملة مصطفى محمد في نانت

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

03:25 م 29/12/2025
مصطفى محمد

مصطفى محمد - مهاجم نانت

يقترب نادي نانت الفرنسي من استقدام لاعب عربي جديد إلى صفوفه، لمزاملة المهاجم المصري مصطفى محمد.

ويعاني نانت في منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم 2025-2026 من إمكانية الهبوط إلى الدرجة الثانية، إذ يحتل حاليًا المركز قبل الأخير بـ11 نقطة.

عربي جديد يقترب من مزاملة مصطفى محمد

أشار موقع فوت ميركاتو الفرنسي إلى أن نانت يرغب في أن يكون أكثر نشاطًا في سوق يناير 2026، من أجل إنقاذ موسمه.

وذكر أن نانت وصل إلى مراحلة متقدمة في مفاوضاته مع تورينو لضم اللاعب المغربي زكريا أبو خلال، على سبيل الإعارة.

وكتب: "نانت توصل إلى اتفاق مع تورينو، مع عرض لتغطية جزء من راتب أبو خلال.. كما تحدث المدرب هاتفيًا مع اللاعب".

وأوضح أن أبو خلال لا يمانع في العودة إلى منافسات الدوري الفرنسي مجددًا، إذ يتبقى فقط التوقيع على العقود الرسمية.

ويشكو أبو خلال من قلة مشاركاته في الدوري الإيطالي مع تورينو، إذ خاض 9 مباريات فقط، من بينها مباراة واحدة كأساسي.

ويعرف زكريا أبو خلال أجواء الدوري الفرنسي جيدًا، بعد تجربة موفقة مع تولوز في الفترة بين 2022 و2025.

وكان نانت أعلن ضم الظهير الأيسر الكولومبي ديفير ماتشادو من لانس، كما أعاد ريمي كابيلا من إعارته في أولمبياكوس.

ومن المنتظر أن يصبح أبو خلال اللاعب العربي الثالث في نانت، بعد كل من المهاجمين مصطفى محمد ويوسف العربي.

يشار إلى أن المغربي أحمد القنطاري يتولى تدريب نادي نانت منذ 11 ديسمبر الماضي، خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو.

مباراة نانت القادمة
نانت الدوري الفرنسي مصطفى محمد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg