يقترب نادي نانت الفرنسي من استقدام لاعب عربي جديد إلى صفوفه، لمزاملة المهاجم المصري مصطفى محمد.

ويعاني نانت في منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم 2025-2026 من إمكانية الهبوط إلى الدرجة الثانية، إذ يحتل حاليًا المركز قبل الأخير بـ11 نقطة.

عربي جديد يقترب من مزاملة مصطفى محمد

أشار موقع فوت ميركاتو الفرنسي إلى أن نانت يرغب في أن يكون أكثر نشاطًا في سوق يناير 2026، من أجل إنقاذ موسمه.

وذكر أن نانت وصل إلى مراحلة متقدمة في مفاوضاته مع تورينو لضم اللاعب المغربي زكريا أبو خلال، على سبيل الإعارة.

وكتب: "نانت توصل إلى اتفاق مع تورينو، مع عرض لتغطية جزء من راتب أبو خلال.. كما تحدث المدرب هاتفيًا مع اللاعب".

وأوضح أن أبو خلال لا يمانع في العودة إلى منافسات الدوري الفرنسي مجددًا، إذ يتبقى فقط التوقيع على العقود الرسمية.

ويشكو أبو خلال من قلة مشاركاته في الدوري الإيطالي مع تورينو، إذ خاض 9 مباريات فقط، من بينها مباراة واحدة كأساسي.

ويعرف زكريا أبو خلال أجواء الدوري الفرنسي جيدًا، بعد تجربة موفقة مع تولوز في الفترة بين 2022 و2025.

وكان نانت أعلن ضم الظهير الأيسر الكولومبي ديفير ماتشادو من لانس، كما أعاد ريمي كابيلا من إعارته في أولمبياكوس.

ومن المنتظر أن يصبح أبو خلال اللاعب العربي الثالث في نانت، بعد كل من المهاجمين مصطفى محمد ويوسف العربي.

يشار إلى أن المغربي أحمد القنطاري يتولى تدريب نادي نانت منذ 11 ديسمبر الماضي، خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو.