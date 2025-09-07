كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن موعد مباريات الجولتين الأولى والثانية من منافسات الدوري المغربي للموسم الجديد، بما فيها لقاء الرجاء أمام الجيش الملكي.

ويضرب نادي الرجاء موعدًا مع نظيره الجيش الملكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات الدوري المغربي، في لقاء من المنتظر أن يظهر به رضا سليم لاعب الأهلي المعار إلى العساكر.

موعد قمة الرجاء والجيش الملكي

يستضيف الرجاء نظيره الجيش الملكي، في قمة كبرى بالدوري المغربي، يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر، ويقام اللقاء على أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ومن المنتظر مشاركة رضا سليم، رفقة الجيش الملكي خلال تلك القمة، وذلك بعد أن انتقل إلى العساكر لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي.

ويترقب رضا سليم ظهوره مع الجيش الملكي، الذي نشأ بين جدرانه حيث يسعى لرد الجميل لناديه السابق، تزامنًا مع رغبته في خطف الأنظار لحجز مقعده أساسيًا عند عودته إلى الأهلي بعد انتهاء الإعارة.

تألق رضا سليم مع الجيش

شارك رضا سليم مع الجيش الملكي خلال 116 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، ونجح اللاعب في تسجيل 32 هدفًا وقدم 26 تمريرة حاسمة.