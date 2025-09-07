المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يشارك فيها رضا سليم.. تحديد موعد قمة الرجاء والجيش الملكي بالدوري المغربي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:39 م 06/09/2025 تعديل في 07/09/2025
رضا سليم

رضا سليم

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن موعد مباريات الجولتين الأولى والثانية من منافسات الدوري المغربي للموسم الجديد، بما فيها لقاء الرجاء أمام الجيش الملكي.

ويضرب نادي الرجاء موعدًا مع نظيره الجيش الملكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات الدوري المغربي، في لقاء من المنتظر أن يظهر به رضا سليم لاعب الأهلي المعار إلى العساكر.

على سبيل الإعارة.. الجيش الملكي يعلن تعاقده مع رضا سليم قادمًا من الأهلي

موعد قمة الرجاء والجيش الملكي

يستضيف الرجاء نظيره الجيش الملكي، في قمة كبرى بالدوري المغربي، يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر، ويقام اللقاء على أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ومن المنتظر مشاركة رضا سليم، رفقة الجيش الملكي خلال تلك القمة، وذلك بعد أن انتقل إلى العساكر لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي.

ويترقب رضا سليم ظهوره مع الجيش الملكي، الذي نشأ بين جدرانه حيث يسعى لرد الجميل لناديه السابق، تزامنًا مع رغبته في خطف الأنظار لحجز مقعده أساسيًا عند عودته إلى الأهلي بعد انتهاء الإعارة.

عاد إلى حيث لمع بريقه.. كيف كانت قصة رضا سليم مع الجيش الملكي المغربي؟

تألق رضا سليم مع الجيش

شارك رضا سليم مع الجيش الملكي خلال 116 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، ونجح اللاعب في تسجيل 32 هدفًا وقدم 26 تمريرة حاسمة.

 

 

الجيش الملكي
الجيش الملكي
أخبار إحصائيات
الأهلي الدوري المغربي الجيش الملكي الرجاء منتخب المغرب رضا سليم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg