ارتبط اسمه بالأهلي.. تقارير: الرجاء لم يتوصل لاتفاق لتجديد عقد بلعمري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:26 م 10/12/2025
بلعمري

يوسف بلعمري - لاعب الرجاء المغربي

يبدو أن نادي الرجاء المغربي سيجد صعوبة في تجديد عقد لاعبه يوسف بلعمري، الذي يرتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي.

ويرتبط اسم بلعمري، الظهير الأيسر لنادي الرجاء، بالانتقال إلى النادي الأهلي الذي يبحث عن بديل التونسي علي معلول، الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.

وأشارت صحيفة "المنتخب" المغربية، إلى أن وكيل أعمال اللاعب يوسف بلعمري طلب من نادي الرجاء الحصول على 650 ألف دولار سنويا لتجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وأضافت أن النادي المغربي تمسك بمنح اللاعب 480 ألف دولار والجلسة انتهت دون الوصول لأي اتفاق بين الطرفين.

ولعب صاحب الـ 27 عاما مع نادي الرجاء في الموسم الحالي 2025-26، 7 مباريات بواقع 630 دقيقة، حصل خلالهم على بطاقتين صفراويتين.

ويحتل نادي الرجاء حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المغربي برصيد 15 نقطة جمعهم من 7 مباريات فقط، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر فريق الوداد الذي يملك 20 نقطة من 8 مباريات.

الأهلي الدوري المغربي الرجاء بلعمري

