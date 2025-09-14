المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"قبل مباراة تشيلسي".. كين: نريد أن نثبت أننا قادرون على الفوز أمام أي فريق

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:01 م 14/09/2025
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

يستعد بايرن ميونخ الألماني لمواجهة قوية أمام تشيلسي الإنجليزي، بطل كأس العالم للأندية، يوم الأربعاء المقبل في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل بايرن اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكاسح على هامبورج بخماسية نظيفة، ليحافظ على العلامة الكاملة في الدوري مسجلًا 14 هدفًا في ثلاث مباريات.

وسجل هاري كين ثنائية رفع بها رصيده إلى 67 هدفًا في 66 مباراة بالدوري الألماني، فيما شارك سيرج جنابري ولويس دياز وألكسندر بافلوفيتش أيضًا في مهرجان الأهداف.

وقال كين عن المواجهة المرتقبة: "نتوقع مباراة صعبة، لكننا نريد أن نبدأ بقوة ونثبت أننا قادرون على الفوز على أي فريق." فيما أكد جنابري أن دوري الأبطال هو البطولة الأكثر إثارة بالنسبة للفريق.

من جانبه، أوضح ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة للشئون الرياضية: "تشيلسي بطل العالم عن جدارة، ولا أعتقد أنه أقل قوة الآن، لذا ستكون مباراة مثيرة وعالية المستوى".

أما المدرب فينسنت كومباني فوصف المواجهة بأنها "مذهلة"، مشيرًا إلى تطور الانسجام بين اللاعبين. وفضّل إراحة كين وجنابري ودياز مبكرًا استعدادًا للقمة، مانحًا السنغالي نيكولاس جاكسون فرصة الظهور الأول بعد انضمامه معارًا من تشيلسي، في انتظار ما إذا كان سيواجه فريقه الأصلي.

كأس العالم تشيلسي بايرن ميونيخ دوري الأبطال

