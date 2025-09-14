المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إليوت: كنت أنانيًا بقرار الرحيل عن ليفربول.. وأبحث عن فرصة إثبات الذات

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

05:15 م 14/09/2025
صلاح وإليوت

إليوت

اعترف الإنجليزي هارفي إليوت، لاعب وسط أستون فيلا الجديد، بأنه كان "أنانيًا" عندما قرر الرحيل عن ليفربول على سبيل الإعارة، حفاظًا على مستقبله الكروي.

وشارك إليوت لأول مرة بقميص أستون فيلا كبديل أمام إيفرتون في الجولة الماضية من البريميرليج، بعد مسيرة امتدت لست سنوات مع ليفربول خاض خلالها 149 مباراة. ورغم ذلك، لم يشارك أساسيًا سوى في 35 مباراة بالدوري الإنجليزي، بينها 6 فقط في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب أرني سلوت.

وانتقل اللاعب إلى فيلا بعقد إعارة يتضمن بند شراء إلزامي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني في صيف 2026، مع خيار إعادة الشراء لصالح ليفربول.

وقال إليوت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: "الرحيل عن ليفربول كان صعبًا للغاية، فقد استمتعت بكل لحظة هناك وتعلمت الكثير. لكن في كرة القدم عليك أحيانًا أن تكون أنانيًا، وهذا ما فعلته حين قررت المغادرة."

وأضاف: "أهم ما أبحث عنه هو فرصة المشاركة بانتظام، سواء أساسيًا أو بديلًا، فهذا السبيل الوحيد لتطوير أدائي."

وأكد لاعب الوسط الشاب أن المهمة في أستون فيلا لن تكون سهلة في ظل المنافسة القوية: "أنا مستعد للعمل بجدية، وسأقاتل لإثبات نفسي داخل الملعب. إذا نجحت في ذلك، سأكون مرشحًا قويًا للمشاركة بانتظام."

