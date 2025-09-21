المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
من أودينيزي إلى لانس.. ثوفان يخطط للعودة إلى جانب مبابي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:14 م 21/09/2025
مبابي

مبابي

أثار انتقال الفرنسي فلوريان ثوفان إلى صفوف لانس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية الكثير من الاهتمام، بعدما دفع النادي نحو 6 ملايين يورو لضم اللاعب من أودينيزي الإيطالي.

ثوفان، البالغ من العمر 32 عامًا، ظهر بمستويات مميزة منذ قدومه إلى الدوري الفرنسي من جديد، ليصبح أحد أبرز العناصر الهجومية لفريق "سانج إيه أور".

هذا الأداء اللافت لم يمر مرور الكرام على بطل العالم السابق بيكسانتي لزارازو، الذي تحدث عبر برنامج Téléfoot صباح الأحد وأبدى إعجابه الكبير بما يقدمه اللاعب.

وقال لزارازو: "ثوفان مر بفترة صعبة في المكسيك، لكنه استعاد بريقه في إيطاليا، والآن عاد إلى فرنسا بدوافع قوية لإثبات أنه لا يزال قادراً على اللعب في أعلى المستويات. أعتقد أن هدفه هو العودة لصفوف المنتخب الفرنسي، وقد أظهر ذلك في أكثر من مناسبة".

وأضاف: "انطلاقته مع لانس هذا الموسم تؤكد أنه متحفز بشكل كبير، وهذا الأمر سيكون إيجابياً للفريق، وربما يفتح له الباب مجددًا نحو تمثيل فرنسا".

وتفتح هذه التصريحات الباب أمام تساؤلات عديدة حول إمكانية عودة ثوفان لارتداء قميص الديوك والمشاركة بجوار كيليان مبابي في كأس العالم 2026، المقرر إقامتها بين 11 يونيو و19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

 

الدوري الفرنسي منتخب فرنسا ثوفان

