المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

إعلان

جيرونا يواصل نتائجه السلبية بتعادل سلبي مع إسبانيول في الليجا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:08 ص 27/09/2025
أرناو مارتينيز لاعب جيرونا

جيرونا يكتفي بالتعادل السلبي

انتهت مواجهة جيرونا وضيفه إسبانيول بالتعادل السلبي (0-0)، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

جيرونا بلا انتصارات

رغم الأفضلية النسبية لأصحاب الأرض في بعض فترات المباراة، إلا أن العقم الهجومي حال دون هز الشباك. وبهذا التعادل، رفع جيرونا رصيده إلى 3 نقاط فقط، ليبقى في المركز التاسع عشر، دون أن يحقق أي فوز منذ انطلاق الموسم.

من جانبه، رفع إسبانيول رصيده إلى 12 نقطة، ليظل في المركز الرابع بفارق نقطة عن فياريال الثالث، وبفارق 6 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد.

صراع القمة يشتعل

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا بـ 18 نقطة، يليه برشلونة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، ثم فياريال ثالثًا بـ 13 نقطة، بينما يظل إسبانيول قريبًا من مراكز المقدمة رغم التعادل.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

ريال مدريد إسبانيول الدوري الإسباني الليجا برشلونة جيرونا ترتيب الدوري الإسباني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg