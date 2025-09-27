انتهت مواجهة جيرونا وضيفه إسبانيول بالتعادل السلبي (0-0)، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

جيرونا بلا انتصارات

رغم الأفضلية النسبية لأصحاب الأرض في بعض فترات المباراة، إلا أن العقم الهجومي حال دون هز الشباك. وبهذا التعادل، رفع جيرونا رصيده إلى 3 نقاط فقط، ليبقى في المركز التاسع عشر، دون أن يحقق أي فوز منذ انطلاق الموسم.

من جانبه، رفع إسبانيول رصيده إلى 12 نقطة، ليظل في المركز الرابع بفارق نقطة عن فياريال الثالث، وبفارق 6 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد.

صراع القمة يشتعل

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا بـ 18 نقطة، يليه برشلونة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، ثم فياريال ثالثًا بـ 13 نقطة، بينما يظل إسبانيول قريبًا من مراكز المقدمة رغم التعادل.