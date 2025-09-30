حقق منتخب فرنسا تحت 20 عامًا فوزا صعبا مساء الإثنين، على جنوب أفريقيا في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب.

وبادر منتخب فرنسا بالتسجيل عن طريق أنتوني بيرمونت في الدقيقة 25، قبل أن يتعادل منتخب جنوب أفريقيا عن طريق جودي لي أشين في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 80 أضاف لوكاس ميشيل الهدف الثاني للديوك الفرنسية ليحقق الفوز في الدقائق القاتلة من اللقاء.

منتخب فرنسا يأتي في المجموعة الخامسة لكأس العالم للشباب، رفقة منتخبات: "جنوب أفريقيا، الولايات المتحدة الأمريكية وكاليدونيا".

وبهذه النتيجة، يحصد منتخب فرنسا أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة العالمية، بينما يبقى منتخب "الأولاد" دون نقاط بالمجموعة.

وفي نفس التوقيت، انتصر منتخب النرويج على نيجيريا بهدف دون رد في اللقاء الذي شهد تألق راسموس هولتن صاحب الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء.

ويتواجد منتخبا النرويج ونيجيريا في المجموعة السادسة رفقة منتخبي كولومبيا والسعودية، وبهذه النتيجة يحصد منتخب النرويج أول 3 نقاط في المجموعة الصعبة.