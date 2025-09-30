المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الظهير المنسي.. مالاسيا يطرق باب يونايتد بعد 550 يومًا من الغياب

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:18 م 30/09/2025
تيريل مالاسيا لاعب مانشستر يونايتد

تيريل مالاسيا

يستعد تيريل مالاسيا للعودة إلى تدريبات الفريق الأول لمانشستر يونايتد اليوم، بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الملاعب امتدت لأكثر من 550 يومًا بسبب إصابة معقدة في الركبة خضع خلالها لجراحتين.

أموريم ينفذ خطته لإعادة دمج مالاسيا في الفريق الأول

وكان المدافع الهولندي (26 عامًا) أحد أعضاء ما عُرف داخل النادي بـ"فرقة القنابل"، حيث طُلب منهم التدرب بشكل منفصل عن الفريق الأساسي داخل مقر كارينجتون، قبل أن يتم الإعلان الآن عن دمجه مجددًا في المجموعة الرئيسية.

وأكدت مصادر داخل النادي أن خطة إعادة دمج مالاسيا كانت معدة مسبقًا، وليست نتيجة تراجع نتائج الفريق تحت قيادة المدرب روبن أموريم، الذي يواجه بداية صعبة للموسم بعد الخسارة أمام برينتفورد بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

أربعة رحلوا ومالاسيا الوحيد الباقي

وكان أربعة من زملاء مالاسيا في "فرقة القنابل" (ماركوس راشفورد، أنطوني، أليخاندرو جارناتشو، وجادون سانشو) قد غادروا بالفعل، سواء عبر انتقالات دائمة أو إعارات، ليبقى الظهير الأيسر الهولندي العالق في يونايتد مع دخوله العام الأخير من عقده.

وعلى الرغم من اهتمام أندية روما وإلتشي وبعض أندية الدوري السعودي بخدماته، لم ينجح مالاسيا في الرحيل مع إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وتشير التقارير إلى أن يونايتد قد يستغني عنه نهاية الموسم إذا لم يغادر خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

آخر مباراة مع يونايتد تعود إلى يناير الماضي

وكان مالاسيا قد انضم إلى مانشستر يونايتد في يوليو 2022 كأول صفقة للمدرب السابق إريك تين هاج بعد تألقه مع فينورد، إلا أن تجربته تعطلت بسبب الإصابات، كما لم تنجح إدارة النادي في إيجاد بديل مقنع بعد التعاقد مع الدنماركي باتريك دورجو من ليتشي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني في الشتاء الماضي.

آخر مباراة خاضها مالاسيا بقميص "الشياطين الحمر" كانت في 30 يناير الماضي، قبل أن تتم إعارته إلى بي إس في آيندهوفن، حيث لم يبدأ سوى خمس مباريات فقط مع بطل هولندا.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد روبن أموريم سوق الانتقالات إريك تين هاج تيريل مالاسيا بي إس في آيندهوفن كارينجتون

