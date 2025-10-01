أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ بيراميدز حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا عندما يحل ضيفا على بطل رواندا في ذهاب الدور التمهيدي الأول لنسخة 2025-2026 من البطولة.

ويقام اللقاء على ملعب كيجالي بيلي في العاصمة الرواندية، وينطلق في تمام الساعة 3 عصرا اليوم الأربعاء.

وشهد تشكيل بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي تغييرين مقارنة بالتشكيل الذي بدأ به الفريق السماوي المباراة الماضية ضد طلائع الجيش في الدوري المصري، بالاعتماد على أحمد سامي بدلا من كريم حافظ في خط الدفاع، وأحمد عاطف قطة بدلا من مصطفى زيكو في الوسط.

تشكيل بيراميدز لمباراة الجيش الرواندي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - إيفرتون دا سيلفا.

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

محمود جاد - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - مروان حمدي.

