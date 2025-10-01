المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

- -
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

- -
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

0 2
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تغيير في الدفاع وآخر في الوسط.. تشكيل بيراميدز لمباراة الجيش الرواندي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

02:06 م 01/10/2025
فريق بيراميدز

فريق بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ بيراميدز حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا عندما يحل ضيفا على بطل رواندا في ذهاب الدور التمهيدي الأول لنسخة 2025-2026 من البطولة.

ويقام اللقاء على ملعب كيجالي بيلي في العاصمة الرواندية، وينطلق في تمام الساعة 3 عصرا اليوم الأربعاء.

وشهد تشكيل بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي تغييرين مقارنة بالتشكيل الذي بدأ به الفريق السماوي المباراة الماضية ضد طلائع الجيش في الدوري المصري، بالاعتماد على أحمد سامي بدلا من كريم حافظ في خط الدفاع، وأحمد عاطف قطة بدلا من مصطفى زيكو في الوسط.

تشكيل بيراميدز لمباراة الجيش الرواندي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - إيفرتون دا سيلفا.

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

محمود جاد - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - مروان حمدي.

جدول مباريات اليوم 

دوري أبطال أفريقيا الجيش الرواندي بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg