مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

- -
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

ميلان يراقب مدافع أودينيزي تحضيرًا للميركاتو الشتوي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:46 م 02/10/2025
ميلان

ميلان

أفادت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن نادي ميلان وضع المدافع الدنماركي توماس كريستنسن (23 عامًا) لاعب أودينيزي، ضمن قائمة اهتماماته للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

إدارة الروسونيري، بقيادة تاري ومونكادا، أُعجبت بالمستويات التي قدمها اللاعب هذا الموسم، خاصة في مواجهة إنتر على ملعب سان سيرو، حيث برز في الكرات الهوائية وظهر كـ"جدار دفاعي" لفريقه.

وبحسب التقرير، فإن أودينيزي كان قد رفض عرضًا من أستون فيلا في الصيف الماضي تجاوز 15 مليون يورو، وهو ما يشير إلى أن سعر كريستنسن قد يرتفع في الميركاتو المقبل.

ويحتل إي سي ميلان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة.

ميلان الدوري الإيطالي أودينيزي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

