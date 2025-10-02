ميلان يراقب مدافع أودينيزي تحضيرًا للميركاتو الشتوي

أفادت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن نادي ميلان وضع المدافع الدنماركي توماس كريستنسن (23 عامًا) لاعب أودينيزي، ضمن قائمة اهتماماته للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

إدارة الروسونيري، بقيادة تاري ومونكادا، أُعجبت بالمستويات التي قدمها اللاعب هذا الموسم، خاصة في مواجهة إنتر على ملعب سان سيرو، حيث برز في الكرات الهوائية وظهر كـ"جدار دفاعي" لفريقه.

وبحسب التقرير، فإن أودينيزي كان قد رفض عرضًا من أستون فيلا في الصيف الماضي تجاوز 15 مليون يورو، وهو ما يشير إلى أن سعر كريستنسن قد يرتفع في الميركاتو المقبل.

ويحتل إي سي ميلان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة.