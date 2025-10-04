المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فان دايك: علينا أن نفعل ما قمنا به الموسم الماضي.. وكرة القدم تتغير دائمًا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:51 م 05/10/2025
فان دايك

فان دايك

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع وقائد ليفربول، أن الفريق يحتاج إلى ما كان يفعله في الموسم الماضي، وذلك بعد الخسارة أمام تشيلسي.

وخسر ليفربول أمام تشيلسي بنتيجة 2-1، بالأمس الأحد على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي.

وقال فيرجيل فان دايك في تصريحات لشبكة ليفربول إيكو: "كان من المتوقع أن يكون موسمًا صعبًا، لقد ذكرت ذلك منذ البداية، علينا أن نتجاوز هذا كفريق واحد، ليس فقط كلاعبين، بل أيضًا كجهاز فني وجماهيري احتفلوا بالفوز، وهو أمر لا يجب أن ننساه".

وأضاف: "كانت مباراة مفتوحة، بالطبع، وخاصةً في الشوط الثاني، من الواضح أن سعي الفريقين للفوز وتلقيهما هدفًا بهذه الطريقة ليس أمرًا رائعًا، خاصةً مع اقتراب فترة التوقف الدولي."

وشدد: "حققنا نتائج إيجابية، بالتأكيد؛ وجدنا طريقة، من المفارقات أن نستقبل هدفين في مباراتين مختلفتين في الدقيقة الأخيرة، لا يزال أمامنا الكثير من العمل، نعلم أنه في كرة القدم، كل ثلاثة أو أربعة أيام، تتغير الأمور ويتغير الزخم، لكن علينا أن نعمل للوصول إلى ذلك أولاً".

وأشار إلى: "كانت الأيام السبعة أو الثمانية صعبة علينا جميعًا، لكننا، مع الجهاز الفني والجماهير، قادرون على قلب الأمور، أنا واثق من ذلك".

وواصل: "الأمر يتعلق برؤيتنا لهذا المنظور كلاعبين وجهاز فني، وأريد أن يرى المشجعون هذا المنظور أيضًا لكننا نعيش في عالم مليء بالضجيج، وعلينا التعامل مع هذا أيضًا، يقع على عاتقنا مواصلة العمل، وتحقيق النتائج، والتكاتف، واكتساب الثقة".

وأردف: "علينا أن نفعل ما كنا نفعله العام الماضي، عندما كان الجميع في غاية السعادة، الآن نمر بلحظة عصيبة، وقد تتغير بسرعة لكن علينا أن نعمل جاهدين لتجاوزها".

وأتم: "هذا شيء ندركه ونحتاج إلى القيام به معًا، كما فعلنا دائمًا على مدار هذه السنوات، خاصة عندما كنت هنا في النادي لأنه كانت هناك بعض الصعود والهبوط في المستوى".

 

 

الدوري الإنجليزي تشيلسي ليفربول فان دايك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg