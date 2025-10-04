أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع وقائد ليفربول، أن الفريق يحتاج إلى ما كان يفعله في الموسم الماضي، وذلك بعد الخسارة أمام تشيلسي.

وخسر ليفربول أمام تشيلسي بنتيجة 2-1، بالأمس الأحد على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي.

وقال فيرجيل فان دايك في تصريحات لشبكة ليفربول إيكو: "كان من المتوقع أن يكون موسمًا صعبًا، لقد ذكرت ذلك منذ البداية، علينا أن نتجاوز هذا كفريق واحد، ليس فقط كلاعبين، بل أيضًا كجهاز فني وجماهيري احتفلوا بالفوز، وهو أمر لا يجب أن ننساه".

وأضاف: "كانت مباراة مفتوحة، بالطبع، وخاصةً في الشوط الثاني، من الواضح أن سعي الفريقين للفوز وتلقيهما هدفًا بهذه الطريقة ليس أمرًا رائعًا، خاصةً مع اقتراب فترة التوقف الدولي."

وشدد: "حققنا نتائج إيجابية، بالتأكيد؛ وجدنا طريقة، من المفارقات أن نستقبل هدفين في مباراتين مختلفتين في الدقيقة الأخيرة، لا يزال أمامنا الكثير من العمل، نعلم أنه في كرة القدم، كل ثلاثة أو أربعة أيام، تتغير الأمور ويتغير الزخم، لكن علينا أن نعمل للوصول إلى ذلك أولاً".

وأشار إلى: "كانت الأيام السبعة أو الثمانية صعبة علينا جميعًا، لكننا، مع الجهاز الفني والجماهير، قادرون على قلب الأمور، أنا واثق من ذلك".

وواصل: "الأمر يتعلق برؤيتنا لهذا المنظور كلاعبين وجهاز فني، وأريد أن يرى المشجعون هذا المنظور أيضًا لكننا نعيش في عالم مليء بالضجيج، وعلينا التعامل مع هذا أيضًا، يقع على عاتقنا مواصلة العمل، وتحقيق النتائج، والتكاتف، واكتساب الثقة".

وأردف: "علينا أن نفعل ما كنا نفعله العام الماضي، عندما كان الجميع في غاية السعادة، الآن نمر بلحظة عصيبة، وقد تتغير بسرعة لكن علينا أن نعمل جاهدين لتجاوزها".

وأتم: "هذا شيء ندركه ونحتاج إلى القيام به معًا، كما فعلنا دائمًا على مدار هذه السنوات، خاصة عندما كنت هنا في النادي لأنه كانت هناك بعض الصعود والهبوط في المستوى".