يواصل النجم الإنجليزي ماسون جرينوود عروضه المبهرة بقميص أولمبيك مرسيليا، حيث استعاد مستواه المميز مع انطلاق موسم 2025-2026، مؤكدًا أنه أحد أبرز نجوم الدوري الفرنسي في الفترة الأخيرة.

رغم تألقه في فرنسا.. جرينوود خارج حسابات إنجلترا وجامايكا

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، الذي توّج هدافًا للمسابقة في الموسم الماضي، يظهر هذا العام نضجًا أكبر على المستويين الهجومي والدفاعي، ما جعله أحد الركائز الأساسية في تشكيلة النادي الجنوبي.

ومع ذلك، فإن تألقه الكبير لم يكن كافيًا لعودته إلى صفوف المنتخب الإنجليزي خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

جرينوود، الذي ولد في برادفورد، مثّل إنجلترا في منتخبات الشباب قبل أن يخوض مباراته الدولية الوحيدة مع "الأسود الثلاثة" في سبتمبر 2020 ضد آيسلندا ضمن دوري الأمم الأوروبية، لكنه لم يُستدعَ مجددًا منذ تلك الفترة.

وجاء استبعاده بعد مخالفته إجراءات العزل الخاصة بجائحة كورونا رفقة فيل فودين، قبل أن تعقد مشاكله القانونية اللاحقة عودته إلى المنتخب بشكل كامل.

وفي الوقت الذي لا يبدو فيه مستقبله مع إنجلترا واضحًا، ترددت أنباء عن إمكانية تمثيله منتخب جامايكا، بلد أصوله العائلية.

وذكرت تقارير من شبكة "BBC" أن اللاعب حصل مؤخرًا على جواز سفر جامايكي، إلا أن انتقاله الرسمي من الاتحاد الإنجليزي إلى الاتحاد الجامايكي لم يُستكمل بعد.

ليكيب: التفاؤل بشأن انضمام غرينوود لجامايكا تلاشى تمامًا

ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن الحماس الذي ساد في الصيف بشأن انضمام جرينوود لمنتخب جامايكا قد تلاشى، مع تأكيد مصادر داخل المنتخب الكاريبي أن اللاعب "لم يقدم بعد طلبًا رسميًا لتغيير اتحاده الكروي لدى الفيفا".

وفي المقابل، أكد المدير الفني لمنتخب إنجلترا توماس توخيل الشهر الماضي أن فكرة استدعاء جرينوود "غير مطروحة حاليًا"، موضحًا أن اللاعب "يركز على اللعب مع جامايكا، لذا لم نفكر في ضمه للمنتخب الإنجليزي".

