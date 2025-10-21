المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

هويلوند يغيب عن مباراة نابولي وأيندهوفن.. وعودة مكتوميناي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

04:33 م 20/10/2025
راسموس هويلوند بقميص نابولي

راسموس هويلوند لاعب نابولي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، غياب المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، عن مباراة نابولي المقبلة ضد أيندهوفن الهولندي، في إطار منافسات مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد موقع فوتبول إيطاليا أن مكتوميناي قد عاد للمشاركة في تدريبات نابولي، وأصبح متاحًا للمشاركة في لقاء الغد، على أرضية ملعب أيندهوفن.

وكان مكتوميناي قد غاب عن خسارة نابولي الأخيرة ضد تورينو، بسبب إصابة في الكاحل، لكنه عاد للانتظام في مران فريقه صباح اليوم الإثنين.

وفي المقابل يستر غياب هويلوند عن صفوف نابولي في لقاء أيندهوفن، بسبب الإصابة بإرهاق عضلي.

وحصد نابولي 3 نقاط من أول مباراتين له في دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته أمام مانشستر سيتي، ثم انتصاره على حساب سبورتنج لشبونة.

دوري أبطال أوروبا نابولي هويلوند

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

