رد المصري مؤمن سليمان المدير الفني لنادي الشرطة العراقي على شائعة وفاته وذلك في أعقاب الخسارة أمام أربيل في مسابقة الدوري.

وخسر الشرطة أمام أربيل بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري العراقي.

وتعد هذه هي الهزيمة الأولى لفريق مؤمن سليمان في الدوري هذا الموسم.

وانتشرت شائعات حول وفاة مؤمن سليمان عقب لقاء أربيل.

وكتب مؤمن سليمان عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "يا جماعة دي شائعة سخيفة، أنا في المطار راجع بغداد إن شاء الله وأشكركم".

ورفع أربيل رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الدوري العراقي مؤقتًا، بينما يحتل الشرطة المركز الرابع برصيد 9 نقاط.