كشف المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، إصابة اثنين من لاعبي الفريق الأول أمام كريستال بالاس.

ويدين أرسنال بالفضل في تفوقه على كريستال بالاس إلى هدف اللاعب إيبيريتشي إيزي في مباراة جمعت بينهما على ملعب الإمارات ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

إصابة ثنائي أرسنال أمام كريستال بالاس

أكد أرتيتا إصابة كل من الفرنسي ويليام ساليبا والإنجليزي ديكلان رايس أمام كريستال بالاس.

وقال أرتيتا في تصريحات نشرها موقع قناة NBC التليفزيونية: "شعور رائع جدًا.. سعيد للغاية لأنني كنت أعرف مدى صعوبة مواجهة كريستال بالاس، إنه فريق قوي بالفعل".

وأضاف: "واجهنا بعض الصعوبات في خلق فرص كبيرة ضد كريستال بالاس بسبب طريقة تنظيمهم الدفاعي، لكننا وجدنا طريقة لتسجيل هدف، وحافظنا على شباكنا نظيفة مرة أخرى".

وأكمل: "كانت لدينا العديد من المواقف الجيدة التي كان بإمكاننا أن نسجل خلالها أهدافًا، خاصة في الكرات الثانية".

وواصل: "اضطررت إلى استبدال ساليبا بسبب آلام شعر بها، وسنقيم حالته، لكنه لم يكن قادرًا على مواصلة اللعب مثل ديكلان رايس الذي شعر بانزعاجات عضلية".

قبل أن يختتم: "من المهم جدًا الخروج بشباك نظيفة.. كل فرق الدوري الإنجليزي صعبة جدًا، ويجب أن تكون في أفضل حالاتك دائمًا من أجل الفوز، والحفاظ على نظافة الشباك يساعد كثيرًا".