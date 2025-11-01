المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
اشبيلية

اشبيلية

إعلان

مباريات اليوم السبت.. ليفربول يبحث عن استعادة بريقه.. ومنتخب ناشئي اليد يتحدى ألمانيا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:46 ص 01/11/2025
ليفربول

فريق ليفربول

يشهد اليوم السبت، مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات الهامة، على رأسها مواجهة منتخب مصر في نهائي بطولة العالم لليد تحت 17 عامًا.

ويواجه منتخب مصر لكرة اليد تحت 17 عامًا نظيره ألمانيا، في المباراة النهائية من بطولة العالم، حيث يبحث صغار الفراعنة عن إنجاز تاريخي، اليوم في التاسعة والربع مساءً.

وتستمر منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يواجه فريق غزل المحلة نظيره مودرن سبورت، بينما يضرب الجونة موعدًا مع فاركو، ويستضيف الإسماعيلي منافسه كهرباء الإسماعيلية.

ويحل فريق آرسنال ضيفًا على بيرنلي في الخامسة مساءً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، بينما يواجه توتنهام نظيره تشيلسي في السابعة والنصف، ويسعى ليفربول لاستعادة توازنه أمام أستون فيلا في العاشرة.

طالع من هنا مباريات اليوم السبت

أبرز مباريات اليوم السبت

بطولة العالم لليد تحت 17 عامًا

- ألمانيا × مصر - التاسعة والربع مساءً (أون سبورت 2)

الدوري المصري

- غزل المحلة × مودرن سبورت - الخامسة مساءً (أون سبورت 2)

- الجونة × فاركو - الثامنة مساءً

- الإسماعيلي × كهرباء الإسماعيلية - الثامنة مساءً

دوري أبطال أفريقيا

- نهضة بركان × أهلي طرابلس - السابعة مساءً (المغربية الرياضية)

الدوري الإنجليزي

- نوتنجهام فورست × مانشستر يونايتد - الخامسة مساءً (بي إن سبورت 4)

- بيرنلي × آرسنال - الخامسة مساءً (بي إن سبورت 1)

- توتنهام هوتسبير × تشيلسي - السابعة والنصف (بي إن سبورت 1)

- ليفربول × أستون فيلا - العاشرة مساءً (بي إن سبورت 1)

الدوري الإسباني

- ريال مدريد × فالنسيا - العاشرة مساءً (بي إن سبورت 2)

 

ليفربول الدوري الإنجليزي الدوري المصري منتخب مصر للناشئين بطولة العالم للناشئين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026