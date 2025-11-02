نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة، على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها إقالة البلجيكي، يانيك فيريرا من تدريب نادي الزمالك.

وإليكم أبرز الموضوعات:

أعلن نادي الزمالك، توجيه الشكر للبلجيكي يانيك فيريرا مدرب الفريق، ليرحل عن النادي الأبيض بشكل رسمي.

رجّح وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، احتمالية تواجد بعض اللاعبين المصابين في الفريق، خلال رحلة الأحمر إلى الإمارات للمشاركة في مسابقة كأس السوبر المصري.

أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي المرتقبة في الدوري الممتاز.

استقر المدير الفني الدنماركي ييس توروب، مدرب النادي الأهلي، على استبعاد 9 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر، لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها غدًا.

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب غياب التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الفريق، عن مباراة المصري البورسعيدي في الدوري.

انضم الثنائي عامر صبري وأيمن الطويل، للجهاز الفني المؤقت لنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، والذي سيتولى قيادة الفريق الأبيض في مواجهة الغد، ضد طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري.

سيخوض أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك المؤقت تحديًا صعبًا عندما يقود الفريق في بطولة كأس السوبر المصري 2025.

أعلن نادي الزمالك، رحيل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي، بعد سلسلة من النتائج السلبية على مدار المواجهات الأخيرة للفريق.

انتهت رحلة المدرب يانيك فيريرا، مع نادي الزمالك سريعًا، بعد أن استقر الأبيض على الاكتفاء بما قدمه البلجيكي مع الفريق خلال الفترة الماضية.

خسر منتخب لكرة اليد للناشئين، نهائي بطولة العالم تحت 17 عامًا، في نسختها الأولى التي أقيمت بالمغرب، على يد المنتخب الألماني، بنتيجة 44-43.