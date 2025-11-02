المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ملف يلا كورة.. رحيل فيريرا.. إصابة بن رمضان.. وخسارة ذهبية اليد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:50 ص 02/11/2025
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

فيريرا

نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة، على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها إقالة البلجيكي، يانيك فيريرا من تدريب نادي الزمالك.

وإليكم أبرز الموضوعات:

رسمياً.. الزمالك يعلن توجيه الشكر لفيريرا.. وعبد الرؤوف يقود الفريق في السوبر

أعلن نادي الزمالك، توجيه الشكر للبلجيكي يانيك فيريرا مدرب الفريق، ليرحل عن النادي الأبيض بشكل رسمي.

ثلاثي تأكد غيابه.. الأهلي يوضح ليلا كورة موقف الخماسي المصاب قبل السوبر المصري

رجّح وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، احتمالية تواجد بعض اللاعبين المصابين في الفريق، خلال رحلة الأحمر إلى الإمارات للمشاركة في مسابقة كأس السوبر المصري.

قائمة الأهلي.. عودة مروان عطية وكوكا.. واستبعاد بن رمضان أمام المصري

أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي المرتقبة في الدوري الممتاز.

أبرزهم بن رمضان.. توروب يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة المصري

استقر المدير الفني الدنماركي ييس توروب، مدرب النادي الأهلي، على استبعاد 9 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر، لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها غدًا.

الأهلي يكشف.. تفاصيل إصابة محمد علي بن رمضان قبل مباراة المصري

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب غياب التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الفريق، عن مباراة المصري البورسعيدي في الدوري.

مصدر ليلا كورة: عامر صبري وأيمن الطويل ينضمان لجهاز عبد الرؤوف في الزمالك

انضم الثنائي عامر صبري وأيمن الطويل، للجهاز الفني المؤقت لنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، والذي سيتولى قيادة الفريق الأبيض في مواجهة الغد، ضد طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري.

الأهلي كلمة السر.. ماذا يفعل الزمالك عندما يقوده مدربا مصريا في السوبر قبل عبد الرؤوف؟

سيخوض أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك المؤقت تحديًا صعبًا عندما يقود الفريق في بطولة كأس السوبر المصري 2025.

ثلاثي بلا دقيقة لعب وتجميد مؤقت.. 9 لاعبين على أعتاب التحرر من قيود فيريرا

أعلن نادي الزمالك، رحيل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي، بعد سلسلة من النتائج السلبية على مدار المواجهات الأخيرة للفريق.

رحلة قصيرة لم تكتمل.. ماذا قدم يانيك فيريرا مع الزمالك؟

انتهت رحلة المدرب يانيك فيريرا، مع نادي الزمالك سريعًا، بعد أن استقر الأبيض على الاكتفاء بما قدمه البلجيكي مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ثوانٍ حرمت الفراعنة من التتويج.. منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا في نهائي مونديال اليد للناشئين

خسر منتخب لكرة اليد للناشئين، نهائي بطولة العالم تحت 17 عامًا، في نسختها الأولى التي أقيمت بالمغرب، على يد المنتخب الألماني، بنتيجة 44-43.

السوبر المصري الزمالك الأهلي الدوري المصري ملف يلا كورة محمد علي بن رمضان فيريرا توروب أحمد عبد الرؤوف

