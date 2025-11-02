واصل نادي برشلونة مطاردة غريمه ريال مدريد، في سباق اللقب، بمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب تغلبه على نظيره إلتشي بنتيجة 3-1، مساء اليوم الأحد.

وحقق برشلونة انتصاره الثامن هذا الموسم في الليجا، مقابل تعادل وهزيمتين، بينما تلقى إلتشي الهزيمة الثالثة في الدوري الإسباني.

وشهدت مباريات اليوم، انتصار سيلتا فيجو على حساب ليفانتي بهدفين مقابل هدف، بينما سقط إسبانيو في فخ هزيمة مفاجأة على يد ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:

1- ريال مدريد: 30 نقطة

2- برشلونة: 25 نقطة

3- فياريال: 23 نقطة

4- أتلتيكو مدريد: 22 نقطة

5- إسبانيول: 18 نقطة

لمطالعة جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا اضغط هنا