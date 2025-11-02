المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

1 0
21:45
روما

روما

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
21:45
ليون

ليون

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 1
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

1 0
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

3 1
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 1
20:00
بتروجت

بتروجت

جدول ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يواصل مطاردة ريال مدريد

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:52 م 02/11/2025
فريق برشلونة

فريق برشلونة

واصل نادي برشلونة مطاردة غريمه ريال مدريد، في سباق اللقب، بمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب تغلبه على نظيره إلتشي بنتيجة 3-1، مساء اليوم الأحد.

وحقق برشلونة انتصاره الثامن هذا الموسم في الليجا، مقابل تعادل وهزيمتين، بينما تلقى إلتشي الهزيمة الثالثة في الدوري الإسباني.

وشهدت مباريات اليوم، انتصار سيلتا فيجو على حساب ليفانتي بهدفين مقابل هدف، بينما سقط إسبانيو في فخ هزيمة مفاجأة على يد ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:

1- ريال مدريد: 30 نقطة

2- برشلونة: 25 نقطة

3- فياريال: 23 نقطة

4- أتلتيكو مدريد: 22 نقطة

5- إسبانيول: 18 نقطة

لمطالعة جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا اضغط هنا

برشلونة ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

