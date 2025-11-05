المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل مواجهة فيورنتينا.. دي روسي يقترب من الظهور الأول مع جنوى

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:17 م 05/11/2025
دي روسي

دي روسي يصل جنوى

بات دانييلي دي روسي، أسطورة نادي روما السابق، على أعتاب العودة إلى مقاعد التدريب من جديد، وذلك بعدما شوهد في مدينة جنوى تمهيدًا لتوليه القيادة الفنية لفريق جنوى الإيطالي خلفًا للمدرب الفرنسي باتريك فييرا الذي تمت إقالته مؤخرًا.

دي روسي على أعتاب تدريب جنوى خلفًا لفييرا

ووفقًا لما ذكره موقع فوتبول إيطاليا، من المقرر أن يوقع دي روسي عقدًا قصير الأجل يمتد حتى نهاية موسم 2025-2026، مع خيار التمديد في حال نجاحه في تحقيق هدف البقاء في الدوري الإيطالي.

ومن المنتظر أن يعلن نادي جنوى رسميًا عن تعيين دي روسي خلال الساعات المقبلة، ليكون على مقاعد البدلاء في المواجهة المصيرية أمام فيورنتينا، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري.

ويحتل جنوى حاليًا المركز الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من 10 مباريات، في حين يتذيل فيورنتينا الترتيب برصيد 4 نقاط فقط، حيث لم يحقق أي انتصار منذ بداية الموسم.

الجدير بالذكر أن فيورنتينا أيضًا يخوض المباراة دون مدير فني بعد إقالة ستيفانو بيولي مؤخرًا، في حين تشير تقارير إلى اقتراب باولو فانولي من تولي المهمة الفنية للفريق البنفسجي قبل مواجهة جنوى المرتقبة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي كاملًا، اضغط هنا.

الدوري الإيطالي فيورنتينا دانييلي دي روسي جنوى

