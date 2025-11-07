المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

1 1
15:30
فنزويلا

فنزويلا

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

2 4
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

0 1
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

0 0
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

0 0
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

2 2
16:30
الوكرة

الوكرة

إعلان

"أزمة النمو" تضرب موهبة برشلونة الكبرى

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

09:22 م 07/11/2025
برشلونة

برشلونة

يعاني نادي برشلونة الإسباني، من أزمة مفاجئة حول تسبب مشاكل النمو، في حرمان النادي من أبرز مواهبه الصاعدة، بأكاديمية "لا ماسيا".

ويعتبر ديفيد مورينو، الذي سيكمل عامه الـ14، يوم 25 من يناير المقبل، أحد أكثر اللاعبين أصحاب الموهبة في جيله داخل البارسا.

وسجل مورينو 28 هدفًا رغم أنه ينشط في مركز الوسط الأيمن، وقدم العديد من التمريرات الحاسمة لزملائه، ليخطف أنظار الجميع.

أزمة النمو تضرب جوهرة برشلونة

واضطر ديفيد مورينو للابتعاد عن الملاعب، منذ بداية الموسم الحالي، لمعاناته من التهابات عضلية مرتبطة بمرحلة النمو الجسدي، في عضلة "القطنية". 

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن هذه الحالة تعتبر شائعة ومتكررة في سن المراهقة، وكثيرًا مع تمنع اللاعبين من التدريب والمشاركة بشكل طبيعي حتى اكتمال التعافي.

وغاب مورينو خلال 6 مباريات متتالية عن فريق برشلونة تحت 14 سنة، لكن الجهاز الفني ينتظر عودته، هذا السبت، أمام أتليتك ليدا، في سابع جولات الدوري.

ويتواجد فريق برشلونة تحت 14 سنة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن إسبانيول، صاحب الصدارة. 

وكان ديفيد مورينو قد انضم إلى صفوف فريق برشلونة خلال موسم 2023-2024 قادمًا من ليفانتي، وبرز بسرعة بفضل موهبته الفريدة. 

اختتم التقرير بأن ديفيد مورينو يواصل العمل بهدوء داخل أكاديمية النادي الكالوني، مركزًا على التطور بشكل مستمر من أجل الوصول بشكل جيد إلى الفريق الأول.

برشلونة الدوري الإسباني أكاديمية لا ماسيا ديفيد مورينو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg