"أزمة النمو" تضرب موهبة برشلونة الكبرى

يعاني نادي برشلونة الإسباني، من أزمة مفاجئة حول تسبب مشاكل النمو، في حرمان النادي من أبرز مواهبه الصاعدة، بأكاديمية "لا ماسيا".

ويعتبر ديفيد مورينو، الذي سيكمل عامه الـ14، يوم 25 من يناير المقبل، أحد أكثر اللاعبين أصحاب الموهبة في جيله داخل البارسا.

وسجل مورينو 28 هدفًا رغم أنه ينشط في مركز الوسط الأيمن، وقدم العديد من التمريرات الحاسمة لزملائه، ليخطف أنظار الجميع.

أزمة النمو تضرب جوهرة برشلونة

واضطر ديفيد مورينو للابتعاد عن الملاعب، منذ بداية الموسم الحالي، لمعاناته من التهابات عضلية مرتبطة بمرحلة النمو الجسدي، في عضلة "القطنية".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن هذه الحالة تعتبر شائعة ومتكررة في سن المراهقة، وكثيرًا مع تمنع اللاعبين من التدريب والمشاركة بشكل طبيعي حتى اكتمال التعافي.

وغاب مورينو خلال 6 مباريات متتالية عن فريق برشلونة تحت 14 سنة، لكن الجهاز الفني ينتظر عودته، هذا السبت، أمام أتليتك ليدا، في سابع جولات الدوري.

ويتواجد فريق برشلونة تحت 14 سنة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن إسبانيول، صاحب الصدارة.

وكان ديفيد مورينو قد انضم إلى صفوف فريق برشلونة خلال موسم 2023-2024 قادمًا من ليفانتي، وبرز بسرعة بفضل موهبته الفريدة.

اختتم التقرير بأن ديفيد مورينو يواصل العمل بهدوء داخل أكاديمية النادي الكالوني، مركزًا على التطور بشكل مستمر من أجل الوصول بشكل جيد إلى الفريق الأول.