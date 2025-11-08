المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

2 2
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

2 2
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

1 0
17:00
فولهام

فولهام

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
تورينو

تورينو

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

مدافع مانشستر يونايتد: كنا نستحق أكثر من نقطة أمام توتنهام.. والموسم طويل

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:24 م 08/11/2025
احتفال ماتياس دي ليخت مدافع مانشستر يونايتد

احتفال ماتياس دي ليخت مدافع مانشستر يونايتد

أكد المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع نادي مانشستر يونايتد، أن فريقه كان يستحق أكثر من نقطة التعادل أمام توتنهام هوتسبير، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دي ليخت في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، صاحب هدف التعادل القاتل للشياطين الحمر: "أعتقد أن الوقت كان مناسبًا للتسجيل".

وتابع: "لحسن الحظ حصلنا على نقطة، لكنني شعرت أننا استحقينا أكثر من ذلك بمستوانا في الشوط الثاني".

وأكمل: "أنا فخور بالفريق وكيف قاتلنا وحصلنا على نقطة في ملعب صعب للغاية، يمكنك أن ترى أننا ما زلنا نتحمس لتسجيل هدف، وللحصول على نقطة، حتى مع اللعب بعشرة لاعبين".

وأتم مدافع مانشستر يونايتد تصريحاته قائلًا: "الموسم طويل، والتعادل أهم من الخسارة".

 

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

