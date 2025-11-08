أكد المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع نادي مانشستر يونايتد، أن فريقه كان يستحق أكثر من نقطة التعادل أمام توتنهام هوتسبير، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دي ليخت في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، صاحب هدف التعادل القاتل للشياطين الحمر: "أعتقد أن الوقت كان مناسبًا للتسجيل".

وتابع: "لحسن الحظ حصلنا على نقطة، لكنني شعرت أننا استحقينا أكثر من ذلك بمستوانا في الشوط الثاني".

وأكمل: "أنا فخور بالفريق وكيف قاتلنا وحصلنا على نقطة في ملعب صعب للغاية، يمكنك أن ترى أننا ما زلنا نتحمس لتسجيل هدف، وللحصول على نقطة، حتى مع اللعب بعشرة لاعبين".

وأتم مدافع مانشستر يونايتد تصريحاته قائلًا: "الموسم طويل، والتعادل أهم من الخسارة".