كلام فى الكورة
قبل أول مباراة لفانولي.. إصابة مويس كين تضرب فيورنتينا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:28 م 08/11/2025
مويس كين

مويس كين

تلقى مدرب فيورنتينا الجديد باولو فانولي أنباء سيئة قبل أول مباراة رسمية له مع الفريق، حيث سيغيب مويس كين هداف الفريق عن مواجهة جنوة المقررة يوم الأحد على ملعب لويجي فيراريس بسبب الإصابة.

ويأتي هذا بعد إقالة ستيفانو بيولي يوم الثلاثاء، وتولي المدرب المؤقت دانييلي جالوبا قيادة الفريق خلال الهزيمة 2-1 أمام ماينز 05 في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

إصابة كين تزيد من معاناة فيورنتينا

تعرض كين للإصابة أثناء مشاركته كبديل في المباراة الأوروبية، حيث تم تشخيص حالته بـكدمة في قصبة الساق اليسرى.

بالإضافة إلى غياب كين، يغيب عن رحلة الفريق إلى جنوة كل من روبن جوسينس، طارق لامبتي، وكريستيان كوامي، مما يترك الفريق مع خيارات هجومية محدودة.

ومن المتوقع أن يعتمد فانولي على روبرتو بيكولي أو إدين دجيكو في خط الهجوم، على أن يكون شريك أي منهما لاعب جنوة السابق ألبرت جودموندسون.

عودة مدافع من الإيقاف

على الجانب الإيجابي، سيستعيد الفريق خدمات المدافع ماتيا فيتي بعد انتهاء فترة الإيقاف، وهو ما يمنح فانولي دعماً دفاعياً مهمًا قبل مواجهة الأحد.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي.. اضغط هنا

الدوري الإيطالي جنوة فيورنتينا مويس كين باولو فانولي إصابة كين

