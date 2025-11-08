المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
بارما

بارما

1 2
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

0 0
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

1 3
22:05
لانس

لانس

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

0 1
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 1
19:30
ليفانتي

ليفانتي

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

1 1
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
19:00
تورينو

تورينو

بايرن ميونيخ يتحرك رسميًا لتعويض رحيل أوباميكانو

محمد همام

كتب - محمد همام

10:26 م 08/11/2025
دايوت أوباميكانو

أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ

كشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم السبت، أن نادي بايرن ميونيخ بدأ خطوات رسمية للتعاقد مع مدافع ليفربول، إبراهيما كوناتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة لتعويض إمكانية رحيل المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، الذي ينتهي عقده مع بايرن بنهاية الموسم الحالي، ما يفتح الباب أمام انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وأوضح الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، كريستيان فالك، أن بايرن ميونيخ بدأ بالفعل محادثات للتعاقد مع كوناتي في صفقة انتقال حر، نظرًا لانتهاء عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

ولم يتوصل المدافع الدولي الفرنسي إلى اتفاق مع مسؤولي ليفربول بشأن تجديد عقده، ما جعله مرتبطًا بالرحيل مجانًا، وسط اهتمام من ريال مدريد، إلى جانب انضمام بايرن ميونيخ لقائمة الأندية الراغبة في ضمه.

كما وضع بايرن ميونيخ المدافع الإنجليزي مارك جويهي، قائد كريستال بالاس، ضمن الأسماء المرشحة لتعزيز خط دفاع الفريق البافاري في الصيف المقبل.

وشارك كوناتي مع ليفربول في 15 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا واحدًا في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول بايرن ميونيخ أوباميكانو كوناتي

