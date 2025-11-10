تجاهل اللاعب أحمد مصطفى زيزو مصافحة هشام نصر، مساء أمس الأحد، على منصة تسليم الميداليات عقب نهائي كأس السوبر المصري 2025، ما أثار الجدل بشأن طبيعة العلاقة بين لاعب الأهلي ونائب رئيس الزمالك.

وفاز الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك، إثر تفوقه (2-0) في مباراة شهدت مشاركة زيزو لأول مرة ضد فريقه السابق.

زيزو يتجاهل هشام نصر

قدم زيزو مباراة مثالية في فوز الأهلي على الزمالك، ليحصد جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وأثناء تسلم ميدالية الفوز بكأس السوبر المصري، رفض زيزو مصافحة هشام نصر، ما دفع نائب رئيس الزمالك إلى تقديم شكوى كلامية لخالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، الذي كان يقف إلى جانبه في المنصة.

ولم يعلق زيزو أو هشام نصر حتى الآن على أسباب واقعة التجاهل في نهائي السوبر المصري، لكن من الواضح أن لاعب الأهلي الجديد لم ينس تصريحات نائب رئيس الزمالك عنه في الفترة بين 2024 و2025.

يشار إلى أن زيزو رفض تجديد عقده مع الزمالك، ليغادر في الصيف مجانًا نحو الأهلي.

أبرز 5 تصريحات لهشام نصر عن زيزو قبل واقعة السوبر المصري

وفيما يلي أبرز 5 تصريحات على لسان هشام نصر بشأن زيزو قبل رحيله مجانًا عن الزمالك..

- فبراير 2024: "الزمالك قائم على زيزو وفتوح.. هما مثل عمودين أساسيين، لو أزلنا أحدهما سينهار المبنى، لذا لا نفكر في بيعهما حاليًا".

- أكتوبر 2024: "زيزو طلب أكثر من 60 مليون جنيه سنويًا من أجل تجديد عقده مع الزمالك.. اللاعب وافق على التجديد لكن المبلغ ما زال كبيرًا".

- أكتوبر 2024: "زيزو يجيد استغلال نجوميته في مفاوضاته مع الزمالك.. حب النادي ليس كلامًا، وعليه أن يقدم تضحيات، لكن من حق والده أن يبحث عن مصلحه نجله وأن يحاول الوصول إلى أفضل امتيازات مالية ممكنة".

- مارس 2025: "أتمنى استمرار زيزو مع الزمالك.. لكن الأمر يحتاج إلى تنازلات من اللاعب بشأن مطالبه المالية".

- أبريل 2025: "زيزو ليس له أي مستحقات عند الزمالك سوى ما تبقى من عقده.. لكنه يدعي بأنه يستحق أموالًا أخرى، ويريد الحصول على ضعف عقده، وهذا غير صحيح".