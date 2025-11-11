المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هاجم مدربه وانتقد زملاؤه.. نيمار يتسبب في "عاصفة" غضب داخل سانتوس

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:31 م 11/11/2025
نيمار

نيمار دا سيلفا

تلقى النجم البرازيلي المخضرم، نيمار دا سيلفا، قائد ومهاجم فريق سانتوس انتقادات حادة؛ بسبب تراجع أدائه بشكل ملحوظ، خلال الخسارة أمام فلامنجو.

وتعرض سانتوس للهزيمة أمام فلامنجو، بهدفين مقابل ثلاثة أهداف، في إطار منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري البرازيلي.

ويمتلك سانتوس 33 نقطة فقط، من 32 مباراة، ولديه مباراة مؤجلة، ليحتل المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري البرازيلي، والمهدد بـ"الهبوط".

وبعد غياب شهرين كاملين إثر الإصابة، عاد نيمار إلى تشكيلة سانتوس الأساسية، حيث شارك ضد فورتاليزا، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري.

نيمار في مرمى نيران سانتوس

وصفت صحيفة "آس" الإسبانية، أداء النجم البرازيلي ذي الـ33 سنة، بعد مشاركته أساسيًا مع سانتوس، بـ"البطيء والعار"؛ حيث أعاق مسار فريقه أثناء المباراة.

وأشار التقرير إلى الأداء الذي ظهر به نيمار، في مباراة سانتوس وفلامنجو؛ بأنه لن يؤهله للمشاركة في كأس العالم 2026 مع "راقصي السامبا".

وبلغت ذروة تدهور العلاقة بين نيمار وناديه، في مباراة فلامنجو الماضية، عندما انتقد نيمار زملاءه بشكل علني وغضب بشدة من مدربه خوان بابلو فويفودا عند استبداله.

وسئم لاعبو سانتوس وإدارة النادي أيضًا من تصريحات المهاجم المخضرم، خاصة مع تراجع أدائه وكثرة إصاباته، بينما يقاتل الفريق للابتعاد عن منطقة الهبوط.

واشتكى نيمار من طريقة لعب الفريق، ومن أخطاء أحد زملاءه في التعامل مع الأهداف التي اهتزت بها شباك سانتوس، كما انفعل على مدربه، فويفودا، أثناء لحظة استبداله.

وأشارت تقارير برازيلية إلى أن لاعبي ومسؤولي سانتوس يشعرون بالإهانة من نيمار، على الرغم من أنه لا يساهم في مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات.

ويرى زملاء نيمار أن إيماءاته عند استبداله أمام فلامنجو كانت "خارجة تمامًا عن المألوف ومبالغ فيها".

اعتذار متأخر

اعتذر نيمار دا سيلفا في وقت لاحق، مؤكدًا أن شكواه عقب مباراة فلامنجو كانت مدفوعة بـ الاستياء من أداء الحكم.

ولعب نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، 15 مباراة مع سانتوس وغاب عن 17 في الدوري البرازيلي.

ورغم هذا الاستياء، أكدت التقارير أن إدارة سانتوس لا تنوي اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن، ولن يتعرض اللاعب لأي عقوبة.

