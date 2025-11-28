أموريم يعلن غياب ثلاثي مانشستر يونايتد أمام كريستال بال

كشف البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن غياب الثلاثي بنيامين سيسكو، ماتيوس كونها، وهاري ماجواير، خلال المباراة المقبلة ضد كريستال بالاس في بطولة الدوري الإنجليزي.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن سيسكو سيغيب لفترة أطول قليلاً من المتوقع، بينما يتواصل غياب ماتيوس كونيا وهاري ماجواير، في حين أن كونيا سيعود أمام وست هام، في الجولة المقبلة من البريميرليج.

ويحتضن ملعب "أولد ترافورد" فعاليات لقاء مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس، في إطار منافسات الجولة الـ14 من عمر الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

تصريحات أموريم قبل مواجهة مان يونايتد وكريستال بالاس

وقال أموريم خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة يونايتد وكريستال بالاس: "أنظر إلى المباريات وأعتقد أننا يجب أن نحصل على المزيد من النقاط، وهذا أمر مخيب للآمال حقًا ومحبط في المباراة الأخيرة".

وأضاف: "كان أسبوعًا صعبًا كما كان متوقعًا. لكن علينا مواصلة العمل، ونحتاج إلى التركيز على المباراة القادمة".

وواصل: "ما نحتاجه لنُظهر للاعبين سبب فقداننا السيطرة ضد نوتنجهام فورست وتوتنهام هوتسبير كانت تلك المباريات من أجل الفوز، أحيانًا، قد تُغير تفاصيل صغيرة كل شيء".

وأكمل أموريم: "هذا العام، عندما لعبنا على أرضنا، كانت حدة اللعب أعلى. لكن في هذه المباراة (ضد إيفرتون) على أرضنا، لم تكن حدة اللعب بنفس المستوى".

ونوه المدرب البرتغالي بأن: "نحن بحاجة لمعرفة كيفية إنهاء المباريات، من أجل الفوز".

وعن إعجابه بطريقة لعب (3-4-2-1) التي يطبقها أوليفر جلاسنر مع كريستال بالاس أجاب: "نلعب بطريقة مختلفة، يمكنك فهم ذلك من خلال البيانات، يصعب شرح كل شيء، إنهم نادٍ مختلف، ويؤدون بشكل أفضل منا. الأمر بسيط للغاية".

ولفت : "لا يُقال إن جميع فرق 4-3-3 تلعب بنفس الطريقة. نحن نلعب في أوقات مختلفة، وندافع في مساحات مختلفة، ونهاجم بشكل مختلف. إنهم ببساطة يؤدون بشكل أفضل منا".

وأكد: "نحتاج إلى وقت لتحسين أداء الفريق. لقد قلت ذلك خلال العام الماضي، ومع مرور الوقت سنصل إلى مستوى أفضل، في كل مركز، يمكننا تقديم أداء أفضل بكثير".

واختتم: "لو كان لدينا التشكيلة المثالية للعب بهذه الطريقة، ليس بعد، ولكن كأي فريق، نحتاج إلى وقت لوضع الخصائص المناسبة في كل مركز".