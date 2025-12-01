أعلن نادي أوجسبورج الألماني إقالة ساندرو فاجنر، المدير الفني للفريق الأول، وذلك على خلفية النتائج السلبية خلال الفترة الحالية، وأخرها الهزيمة بثلاثية نظيفة، أمام هوفنهايم.

ويعد ساندرو فاجنر هو خليفة ييس توروب، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي في تدريب أوجسبورج، حيث تم تعيين المدرب الألماني خلفًا للدنماركي بعد إقالة الأخير في مايو الماضي.

وجاء في بيان رسمي من أوجسبورج: "اتفق النادي وساندرو فاجنر على إنهاء عقده، وجاء هذا القرار نتيجة مناقشات مفتوحة بين المدير الإداري مايكل سترول، والمدير الرياضي بيني ويبر، وساندرو فاجنر، الذي سيغادر معه أعضاء جهازه المعاون".

وقال مايكل سترول، المدير الإداري لنادي أوجسبورج في تصريحات رسمية: "نود أن نشكر ساندرو وفريقه على عملهم الدؤوب والتزامهم الجاد تجاه نادي أوجسبورج.. خلال المناقشات التي تلت مباراة هوفنهايم، أدركنا أننا لم نكن نملك الثقة الكافية لتغيير الوضع الراهن، ومصلحة النادي هي الأهم في كل قرار نتخذه، ولهذا السبب توصلنا لهذا القرار".

من جهته، قال بيني ويبر، المدير الرياضي: "لقد بادر ساندرو بتنفيذ إجراءات مهمة خلال الأشهر الأخيرة، وعمل بتفانٍ كبير مع نادي أوجسبورج، ونحن نشكره على ذلك.. نحن، كنادي، مقتنعون بالمسار الذي اخترناه وسنواصل السير عليه، ومن الضروري الآن تحقيق الاستقرار وحصد النقاط في المباريات القادمة".

أما ساندرو فاجنر، فقد قال: "لطالما أديت واجباتي في نادي أوجسبورج بنشاط وشغف كبيرين.. أردنا إحداث تغييرات كبيرة معًا، لكننا للأسف لم ننجح كما كنا نأمل في الفترة القصيرة المتاحة لنا.. أود أن أشكر جميع المعنيين على تعاونهم الدائم والثقة المتينة، وأتمنى للنادي كل التوفيق في المستقبل".

وفي سياق متصل، أعلن نادي أوجسبورج تعيين المدرب مانويل باوم، مدربًا مؤقتًا للفريق حتى نهاية العطلة الشتوية القادمة، حيث سيخوض مع الفريق المباريات الثلاث المتبقية في الدوري الألماني.