كشفت تقارير صحفية عن اقتراب تطبيق اقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم بتدخل تقنية الفيديو لمراجعة حالات الركنيات، خلال مباريات بطولة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وذكرت صحيفة تليجراف البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يسعى للحصول على إعفاء، لتوسيع نطاق استخدام تقنية الفيديو المساعد في مونديال 2026.

وأضافت: "من المتوقع أن يحصل فيفا على إذن بتطبيق قواعده المقترحة الخاصة بتقنية الفيديو المساعد في كأس العالم، ليتمكن من تحقيق رغبته في استخدام هذه التقنية في قرارات الركلات الركنية".

وتابع التقرير: "لقى اقتراح مراجعة الركلات الركنية الخاطئة ردود فعل متباينة من لجنة فنية تابعة لمشرعي كرة القدم في الشهر الماضي، ومع ذلك، يمكن لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) المسؤول عن وضع القوانين، منح إعفاءات خاصة في بطولة كأس العالم العام المقبل والبطولات القصيرة الأخرى".

ومن المعروف أيضًا أن فيفا مهتم بإمكانية مراجعة البطاقات الصفراء الثانية التي يتحصل عليها اللاعبون، إذ يريد الاتحاد الدولي لكرة القدم (حسب الصحيفة) توفير أدوات إضافية لتجنب أي أخطاء محرجة، خاصةً في نهائي كأس العالم 2026.

من جهتها، ذكرت صحيفة الجارديان أن مُشرّعي كرة القدم يدرسون إمكانية السماح لعدد من البطولات بإجراء تجاربها الخاصة على تلك القواعد الجديدة، مما قد يسمح بتطبيق تلك القاعدة في المونديال.

وأشار التقرير إلى أنه بموجب هذا التغيير، سيسمح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بإجراء المزيد من التجارب قصيرة الأجل في الدوريات أو البطولات الصغيرة، قبل تطبيقها في المونديال.

وأوضحت الصحيفة أن هناك إقبالًا على توسيع حالات تدخل تقنية الفيديو داخل أروقة سلطة فيفا، حيث تعتبر إطار للحماية من احتمالية تأثير ركلة ثابتة مُحتسبة بشكل غير صحيح على نتيجة مباراة مهمة، مثل نهائي كأس العالم.

يُذكر أن مقترحات إمكانية توسيع صلاحيات تقنية الفيديو المساعد لتشمل الركلات الركنية، وربما حتى البطاقات الصفراء الثانية، نوقشت بشكل غير رسمي منذ الصيف، ومع ذلك، يُنظر للتدخل في حالة البطاقات الصفراء الثانية على أنه الأقل احتمالًا في التطبيق، نظرًا لأنه عادةً ما يكون قرارًا تقديريًا من جانب حكام الساحة.

وحال الموافقة على توسيع حالات تدخل تقنية الفيديو، فستصبح بطولة كأس العالم القادمة، أول بطولة تُجرّب استخدام تقنية الفيديو في الركلات الركنية، حيث ستُستخدم لتقييم ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت خط المرمى بالكامل أو لاعب الفريق المنافس كان آخر من لمس الكرة.