تطور صادم في مفاوضات ريال مدريد للتجديد مع فينيسيوس

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة صادمة، بشأن مصير الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، مع نادي ريال مدريد، والذي ينتهي تعاقده في عام 2027.

ويحيط الغموض بشأن مصير فينيسيوس جونيور داخل "سانتياجو بيرنابيو" في ظل تراجع مستوى اللاعب، مع حالة الجمود التي تخيم على علاقته بمدربه تشابي ألونسو.

تدهور مفاوضات التجديد بين ريال مدريد وفينيسيوس

وبحسب ما ذكرته شبكة "ESPN" العالمية، فإن فينيسيوس لن يتحدث عن التجديد مع ريال مدريد إلا بعد بطولة كأس العالم 2026، وهو ما سيجعل اللاعب يدخل السنة الأخيرة من عقده، دون تحديد وجهة مؤكدة.

وأشار التقرير إلى أن مفاوضات تجديد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد ما زالت متعثرة، وبدأ مسؤولي النادي يفكرون في احتمال عدم تجديد عقد اللاعب، إلا بعد كأس العالم 2026.

ورغم ذلك، فمن المتوقع أن يتغير هذا السيناريو في الفترة المقبلة، حيث شهد مايو من هذا العام، اقتراب ريال مدريد ووكلاء فينيسيوس من التوصل إلى الاتفاق، قبل أن تتوقف المفاوضات.

ونوه التقرير بأن اللاعب البرازيلي كان يتقاضى 20 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمكافآت، لكن العرض النهائي من النادي كان مختلفًا عما كان يُناقش، ولم يشمل بند المكافآت.

ونتيجة لذلك، لم تتقدم المفاوضات بين ريال مدريد وفينيسيوس نهائيًا منذ الصيف الماضي، على الرغم من ثقة إدارة النادي الملكي في الاتفاق مع ممثلي اللاعب.

وأكد تقرير "ESPN" أن إدارة الميرنجي، برئاسة فلورنتينو بيريز، غاضبة من طريقة تعامل وكلاء فينيسيوس مع المفاوضات.

علاوة على ذلك، فإن العلاقة بين فينيسيوس ومديره الفني تشابي ألونسو لا تُسهّل التوصل إلى الاتفاق أيضًا، خاصة بعد أن قام المدرب بتغيير وضع اللاعب داخل الفريق.

تشابي ألونسو ترك النجم البرازيلي ثلاث مرات على مقاعد البدلاء هذا الموسم، وأفقده صفة "اللاعب الذي لا يُمسّ" التي كان يتمتع بها مع كارلو أنشيلوتي.

هذا الأمر لم يُعجب فينيسيوس إطلاقًا، لأنه يرى هذا القرار غير عادل، وقد وصل الغضب إلى درجة أنه مع وجود ألونسو على رأس القيادة الفنية للفريق، فإن تجديد عقد اللاعب يبدو أبعد فأبعد.

وتتمثل النقطة الأكثر تمثيلاً للتوتر بين تشابي ألونسو وفينيسيوس جونيور، ما حدث في الكلاسيكو أمام برشلونة، والتي تلاها طلب اللاعب اعتذارًا علنيًا على وسائل التواصل الاجتماعي، دون ذكر مدربه.

واختتم التقرير بأن وكلاء فينيسيوس يعتقدون حاليًا أنه لا يوجد مبرر لقبول زيادة صغيرة في راتب اللاعب مقابل تجديد العقد حتى 2030.