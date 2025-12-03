بعد إيقاف الزمالك للمرة السادسة.. 18 قضية مصرية في فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد نادي الزمالك للمرة السادسة.

وأشار الموقع الرسمي لفيفا عبر منصته التي تعلن إيقاف القيد بشكل مستمر، عن الإيقاف السادس للفريق الأبيض لمدة 3 فترات قادمة.

18 قضية مصرية معلقة في فيفا:

ليرتفع عدد القضايا المصرية في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لـ 18 قضية وذلك كالتالي:

1- إيسترن كومباني (4 مرات).

2- الإسماعيلي (6 مرات).

3- مركز شباب تالا (مرة واحدة).

4- الزمالك (6 مرات).

5- نادي راية (مرة واحدة).

وتتراكم القضايا الصادرة ضد الزمالك في فيفا، وبسبب عدم إغلاق الملفات المالية خلال المواعيد المحددة، اتخذ الاتحاد الدولي خطوة جديدة بإعادة فرض عقوبة إيقاف القيد لحين السداد.

ويستعد نادي الزمالك حاليًا لمواجهة بلدية المحلة، ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها فيفا إيقاف قيد نادي الزمالك، حيث كانت هذه المرة السادسة بعد الآتي:

1- يوم 3 نوفمبر 2025.. (إيقاف قيد حتى الدفع).

2- يوم 3 نوفمبر 2025.. (إيقاف قيد حتى الدفع).

3- يوم 3 نوفمبر 2025.. (إيقاف قيد حتى الدفع).

4- يوم 6 نوفمبر 2025.. (إيقاف قيد حتى الدفع).

5- يوم 24 نوفمبر 2025.. (إيقاف 3 فترات قيد).

6- يوم 3 ديسمبر 2025.. (إيقاف 3 فترات قيد).