باريس سان جيرمان يحدد أول الراحلين في يناير

كشفت تقارير صحفية، أن لوكاس بيرالدو، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يقترب من الرحيل خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم اقتناع الإدارة بخدماته.

وانضم لوكاس بيرالدو إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2024، قادمًا من ساوباولو البرازيلي، وسرعان ما أثبت جدارته.

ورغم حصوله على العديد من الألقاب رفقة نادي العاصمة، مع حصوله على دعم المدير الفني لويس إنريكي له، إلا أن إصاباته الأخيرة تدفع الإدارة إلى التفكير في بيعه هذا الشتاء.

باريس سان جيرمان يحدد أول الراحلين

وبحسب ما ذكرته شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن الأداء الدفاعي للنجم البرازيلي لم يترك انطباعًا جيدًا لدى الجهاز الفني لباريس سان جيرمان.

وأظهر بيرالدو توترًا كبيرًا، خلال التعادل ضد ستراسبورج بنتيجة (3-3)، كما عانى خلال مباراة الفريق الباريسي ضد لوهافر، في بطولة الدوري الفرنسي.

وكان بيرالدو قد نفى شائعات رحيله عن ملعب "حديقة الأمراء"، رغم إدراكه برغبة الإدارة في التخلص منه خلال الفترة المقبلة، علمًا بأن عقده الحالي يمتد حتى 2028.

ونوه التقرير بأنه تجري حاليًا مفاوضات داخل إدارة باريس سان جيرمان، مع مشاركته في ثماني مباريات فقط ببطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم، بينما غاب عن دوري أبطال أوروبا.

وتقدر القيمة السوقية الحالية لبيرالدو بـ25 مليون يورو، وهو سيمنح النادي الفرنسي فرصة لبيعه بمبلغ جيد، مما سيعزز الميزانية المخصصة للتعاقدات الشتوية.

وتُشير الصحافة البرازيلية إلى اهتمام فلامنجو وبالميراس بخدمات بيرالدو، لكن اللاعب صاحب الـ22 عامًا يُفضل الاستمرار في أوروبا، لضمان التواجد مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026.

ولعب بيرالدو 70 مباراة رفقة باريس سان جيرمان، وسجل 4 أهداف، ونال لقبان في الدوري الفرنسي، ولقبان في كأس فرنسا، ولقب في دوري أبطال أوروبا، ثم كأس السوبر الأوروبي.