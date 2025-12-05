المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
عمان

عمان

0 0
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

0 0
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

1 0
20:00
موناكو

موناكو

بالتصويت وتصميم بإشارات للمونديال.. الكشف عن جائزة "رجل المباراة" لكأس العالم 2026 (صور)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:53 م 05/12/2025
جائزة رجل المباراة في كأس العالم 2026

جائزة رجل المباراة في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالاتفاق مع الراعي الرسمي لكأس العالم 2026، عن الكأس الخاصة بجائزة "رجل المباراة"، لأفضل لاعب في كل مواجهة بالمونديال المقبل.

وتم كشف النقاب عن هذه الجائزة، قبل انطلاق مراسم حفل قرعة كأس العالم، المقام في مركز كينيدي الثقافي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

أصدرت الشركة الراعية للجائزة فيلمًا رقميًا قصيرًا من بطولة ميسي ونجوم كرة قدم آخرين، يهدف إلى إبراز شدة المنافسة ومكانة كأس أفضل لاعب، التي يعتبر النجم الأرجنتيني الأكثر تتويجًا بها، برصيد 11 مرة.

وصمم الفنان فيكتور سولومون كأس أفضل لاعب للنسخة الجديدة من المونديال، والمعروف بتصميمه بعضًا من أشهر الكؤوس الرياضية، بما في ذلك كأس لاري أوبراين الخاصة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأوضحت تقارير صحفية أمريكية، أن الشكل مصنع من الألومنيوم الساتان بزاوية 26 درجة، يُشير إلى عام 2026 الذي يشهد إقامة كأس العالم.

ويتكون أيضًا من كريستال أحمر متعدد الأوجه، مكون من 104 قطع، يُمثل العدد الإجمالي لمباريات كأس العالم.

كما يحتوي على قاعدة ثلاثية الطبقات، ترمز إلى الدول المضيفة: كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وسيُمنح كأس أفضل لاعب في المباراة في كأس العالم 2026، من خلال تصويت عام مفتوح للجماهير، حيث سيلعب المشجعون دورًا رئيسيًا في تكريم لاعبي كرة القدم الذين يتألقون مباراة تلو الأخرى.

ومنذ إطلاق جائزة أفضل لاعب في المباراة بمنافسات كأس العالم في نسخة كوريا واليابان 2002، تم تقديم ما مجموعه 384 جائزة في مختلف مباريات المونديال.

كأس العالم 2026 جائزة رجل المباراة جوائز كأس العالم

