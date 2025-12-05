أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالاتفاق مع الراعي الرسمي لكأس العالم 2026، عن الكأس الخاصة بجائزة "رجل المباراة"، لأفضل لاعب في كل مواجهة بالمونديال المقبل.

وتم كشف النقاب عن هذه الجائزة، قبل انطلاق مراسم حفل قرعة كأس العالم، المقام في مركز كينيدي الثقافي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

أصدرت الشركة الراعية للجائزة فيلمًا رقميًا قصيرًا من بطولة ميسي ونجوم كرة قدم آخرين، يهدف إلى إبراز شدة المنافسة ومكانة كأس أفضل لاعب، التي يعتبر النجم الأرجنتيني الأكثر تتويجًا بها، برصيد 11 مرة.

وصمم الفنان فيكتور سولومون كأس أفضل لاعب للنسخة الجديدة من المونديال، والمعروف بتصميمه بعضًا من أشهر الكؤوس الرياضية، بما في ذلك كأس لاري أوبراين الخاصة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأوضحت تقارير صحفية أمريكية، أن الشكل مصنع من الألومنيوم الساتان بزاوية 26 درجة، يُشير إلى عام 2026 الذي يشهد إقامة كأس العالم.

ويتكون أيضًا من كريستال أحمر متعدد الأوجه، مكون من 104 قطع، يُمثل العدد الإجمالي لمباريات كأس العالم.

كما يحتوي على قاعدة ثلاثية الطبقات، ترمز إلى الدول المضيفة: كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وسيُمنح كأس أفضل لاعب في المباراة في كأس العالم 2026، من خلال تصويت عام مفتوح للجماهير، حيث سيلعب المشجعون دورًا رئيسيًا في تكريم لاعبي كرة القدم الذين يتألقون مباراة تلو الأخرى.

ومنذ إطلاق جائزة أفضل لاعب في المباراة بمنافسات كأس العالم في نسخة كوريا واليابان 2002، تم تقديم ما مجموعه 384 جائزة في مختلف مباريات المونديال.